усiвдома: Лунін став героєм нового челенджу проти коронавірусу – відео

Українська асоціація футболу (УАФ) запустила челендж "#усiвдома". Першим героєм став воротар збірної України Андрій Лунін.

Український голкіпер, який на правах оренди виступає в іспанському "Ов'єдо", продемонстрував, як підтримує форму вдома. Наразі Андрій перебуває в Іспанії.

Іспанія стала четвертою країною світу, де від коронавірусу померли понад 1000 людей.

До теми Як зірки футболу приєдналися до челенджу "Залишайся вдома", набиваючи туалетний папір: відео

Дивіться відео з Луніним



УАФ запустила челендж через пандемію коронавірусу.

Щоб взяти участь у челенджі потрібно опублікувати відео, в якому ви займаєтесь спортом та поставити хештег #усiвдома.

В УАФ нагадали, що під час карантину важливо дотримуватися правил особистої гігієни та вести здоровий спосіб життя.

Що відомо про коронавірус в Україні?

Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні. Також в Україні перша людина одужала від коронавірусу.

Через епідемію в Україні запроваджено карантин до 3 квітня.

На території Київської, Житомирської та Чернівецької областей введено режим надзвичайної ситуації.

Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.

У зв'язку з карантином Україна з 16 березня закрила кордон. В'їхати в Україну після закриття кордону можуть українці.



Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 канал

Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.