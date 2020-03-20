#усiвдома: Лунін став героєм нового челенджу проти коронавірусу – відео
Українська асоціація футболу (УАФ) запустила челендж "#усiвдома". Першим героєм став воротар збірної України Андрій Лунін.
Український голкіпер, який на правах оренди виступає в іспанському "Ов'єдо", продемонстрував, як підтримує форму вдома. Наразі Андрій перебуває в Іспанії.
Іспанія стала четвертою країною світу, де від коронавірусу померли понад 1000 людей.
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Дивіться відео з Луніним
УАФ запустила челендж через пандемію коронавірусу.
Щоб взяти участь у челенджі потрібно опублікувати відео, в якому ви займаєтесь спортом та поставити хештег #усiвдома.
В УАФ нагадали, що під час карантину важливо дотримуватися правил особистої гігієни та вести здоровий спосіб життя.
Що відомо про коронавірус в Україні?
- Станом на 20 березня в Україні підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом, з них 3 – летальні. Також в Україні перша людина одужала від коронавірусу.
- Через епідемію в Україні запроваджено карантин до 3 квітня.
- На території Київської, Житомирської та Чернівецької областей введено режим надзвичайної ситуації.
- Через загрозу поширення коронавірусу влада посилила обмежувальні заходи: закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення.
- У зв'язку з карантином Україна з 16 березня закрила кордон. В'їхати в Україну після закриття кордону можуть українці.
Що заборонено в Україні під час карантину / Інфографіка 24 канал
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