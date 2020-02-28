Успіх "Шахтаря" закріпив Україну в топ-10 таблиці коєфіцієнтів УЄФА

В оновленій ​​таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна, після виходу "Шахтаря" в 1/8 фіналу Ліги Європи, закріпилася на 10 місці.

Нічия в Лісабоні (3:3) принесла Україні 0.200 бала (очко ділиться на 5 стартувавших клубів), і сума за сезон дорівнює 5.200, це 14-й показник у сезоні.

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У таблиці коефіцієнтів 2020 Україна 10-та, вище Туреччині й Австрії (на 0.900 і 1.375 відповідно), але нижче Бельгії і Нідерландів, у яких європредставників вже не залишилося. Звертає на себе увагу дружній виліт всіх чотирьох клубів Португалії з Ліги Європи.

У таблиці коефіцієнтів 2021 року Україна займає 13-е місце рейтингу, випереджаючи Кіпр: АПОЕЛ вибув, не зумівши нічого протиставити швейцарському "Базелю" (0:3 і 0:1). Трохи попереду (на 0.575) Шотландія: "Рейнджерс" пройшов далі, а ось "Селтік" вилетів.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА 2020 (станом на 28 лютого):