Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році

2019 передолімпійський рік виявився багатим на перемоги українських спортсменів, адже всі боряться за ліцензії на Олімпіаду та прагнуть здійснити мрію всього життя. Спорт24 зібрав у підсумках року перемоги українців, про яких ви могли ще не чути, але вони вже підкорюють світові вершини.

Дарія Снігур

У цьому сезоні 17-річна киянка зіграла на шести юніорських турнірах. У січні Снігур дійшла до третього кола в Траралгоні і потім стала півфіналісткою Australian Open. У червні вона зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос, а в липні виграла титул в Рохемптоні.

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Найбільш знаковою подією стала перемога Дар'ї на Вімблдоні. Окрім Снігур Вімблдон також вигравала Катерина Бондаренко. До стадії фіналу юніорського Вімблдону доходили ще три представниці України: Тетяна Перебийніс, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.

Дивіться відео переможного розіграшу та святкування Снігур на Вімблдоні

Також Снігур дійшла до фіналу юніорського Підсумкового турніру, але зазнала поразки. Українка піднялася на дві позиції в рейтингу ITF Junior, показавши свій найкращий результат у кар'єрі.

Востаннє представниця України завершувала сезон в топ-10 у 2017 році, коли Марта Костюк виграла Підсумковий "Мастерс" сезону і також піднялася на другу позицію в рейтингу. Також Дарія встановила особистий рекорд у рейтингу WTA – 237 місце.

Ярослава Магучіх

3 травня 2019 Ярослава Магучіх у віці 17 років і 226 днів перемогла у стрибках у висоту на першому етапі Діамантової ліги сезону, що проходив у місті Доха (Катар), з особистим рекордом 196 см і стала наймолодшою переможницею в історії змагань Діамантової ліги. Згодом на етапі Діамантової ліги у Юджині спортсменка показала результат 200 см (при зрості 181 см). Цей результат приніс спортсменці третє місце.

На чемпіонаті світу-2019 здобула срібло у протистоянні з росіянкою Марією Ласіцкене, встановивши новий світовий рекорд серед юніорок – 2,04 м.

Дивіться відео "срібного" стрибку Ярослави Магучіх на чемпіонаті світу



Окрім того, у 2019 році Ярослава стала чемпіонкою Європи серед юніорок. У листопаді Магучіх перемогла у номінації "Зірка, що сходить" за версією Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF).

Дмитро Підручний

У березні 2019 року Дмитро Підручний сколихнув біатлонний світ, ставши першим українцем в історії, який став чемпіоном світу з біатлону.

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Українцю не було рівних у гонці-переслідування, яка завершилася у шведському Естерсунді. Український біатлоніст допустив тільки два промахи на чотирьох вогневих рубежах і продемонстрував чудову швидкість, що дозволило йому здобути перемогу. Дмитро подолав дистанцію за 31 хвилину та 54 секунди.

He can't quite believe it -- Ukraine's Dmytro Pidruchnyi is your new World Champion in the pursuit - after missing out on a sprint medal by 0.3 seconds!



Watch the 12.5km men's pursuit in #2019Ostersund live on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/Gaf0uDKKgV — IBU World Cup (@IBU_WC) 10 марта 2019 г.

Під час церемонії нагородження Підручний не стримував емоцій – співав гімн України та плакав.

Відео нагородження Дмитра Підручного золотою медаллю



Олексій Середа

Олексій Середа став чемпіоном Європи у стрибках з 10-метрової вишки. 13-річному спортсменові вдалося стати наймолодшим чемпіоном Європи в історії.

Олексій Середа з результатом 488,85 бала зайняв перше місце в стрибках з 10-метрової вишки, випередивши француза Бенджаміна Оффре і росіянина Руслана Тернового. При цьому Олексій Середа зробив це на очах в українських уболівальників — на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що тривав з 5 по 11 серпня у Києві.

Олексію Середі на цей момент виповнилося 13 років та сім місяців. Відтак українець побив рекорд британця Томаса Дейлі. Той став чемпіоном Європи у 2008 році, коли йому було 13 років та 10 місяців. До слова, Олексій Середа виступить на Олімпійських іграх 2020 у Токіо. Відео: 13-літній українець Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи в історії

Анастасія Бачинська

У 2019 році 15-річна українська гімнастка Анастасія Бачинська завоювала золоту медаль на ІІ Європейських іграх, які проходять в Мінську.

Українській спортсменці не було рівних у вільних вправах. Бачинська набрала 13,200 бали. Друге місце зайняла чешка Анета Холасова (12,966 бали). Третьою стала шведка Джессіка Кастлес (12,933 бали).



Анастасія Бачинська

Також Анастасія стала тріумфаторкою Кубка світу зі спортивної гімнастики у німецькому Котбусі. У вільних вправах Бачинська перемогла, показавши, мабуть, найкращу свою комбінацію за сезон, набравши 13,533 (5,1) вона випередила німкеню Кім Буї (13,500) і Лару Морі (13,400) з Італії.

Влада Нікольченко

Cхоже, що в України з'явилася нова зіронька в художній гімнастиці – Влада Нікольченко. 16-річна спортсменка завоювала дві бронзові медалі на ІІ Європейських іграх, які відбулися у Мінську.

Нікольченко стала третьою у вправах з булавами. Її результат склав 21,750 бали. Також Влада набрала 21,450 бали у вправах з обручем.

Але це не єдина заслуга спортсменки у 2019 році. Нікольченко вперше у кар'єрі здобула медалі на чемпіонаті світу та чемпіонаті Європи – бронзи у вправах з булавами. Схоже, це її коронний вид.

"Бронзовий" виступ Влади Нікольченко на чемпіонаті світу: дивіться відео



Роман Яремчук

Багато що змінилося для українського футболіста Романа Яремчука в 2019-му році. Роман став не лише головним форвардом в збірній України (і головним її бомбардиром), але і основним нападаючим в бельгійському "Генті". І теж найкращим її голеадором. Хороша статистика у Яремчука і в Лізі Європи, де він відрізнявся впевненою грою і забитими м'ячами, а його "Гент" завчасно вирішив завдання виходу в євровесну.

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У поточному сезоні Яремчук провів за "Гент" 29 матчів у всіх турнірах, де забив 17 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Також на рахунку Романа 5 голів за збірну України. А найважливіший м'яч в сезоні, за словами Романа, він забив збірній Португалії у відборі на Євро-2020 (2:1).

Дивіться відео голу Яремчука у ворота Португалії

Цікаво, що Роман Яремчук подорожчав на 5,5 мільйона євро в порівнянні з 13 вересня 2019 року – 12 мільйонів замість колишніх 6,5.

Владислав Бухов

Новий спринтер українського плавання Владислав Бухова виграв золото на юніорському чемпіонаті світу з плавання в Будапешті.

Бухов посів перше місце на дистанції 50 м вільним стилем з результатом 22,13. Всього 0,01 секнуди він виграв у срібного призера американця Девіда Кертісса.

Варто зазначити, що у півфіналі Бухов проплив з юніорських рекордом України – 22,09. При цьому він вийшов у фінал з другим результатом. Швидше Бухова виявився той же американець Девід Кертісс (21,95).



Владислав Бухов / Фото: прес-служба FINA