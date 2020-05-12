УЄФА дискваліфікувала футболіста "Динамо": термін і причина покарання

УЄФА офіційно дискваліфікувала нападника "Динамо" Артема Бєсєдіна на один рік. Футболіст провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти шведського "Мальме".

"Динамо" не оскаржувало рішення щодо дискваліфікації Бєсєдіна, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Таким чином, рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 24 лютого 2020 року набрало чинності і більше не підлягає оскарженню.

Форвард збірної України пропустить один рік.

Термін дії санкції починається з 19 грудня 2019 року, коли Бєсєдін був відсторонений від футболу.

Вже у жовтні 2020 року Артем, якому загрожувала дискваліфікація на 4 роки, зможе повернутися до тренувань "Динамо".

Що відомо про допінг Бєсєдіна?

У допінг-пробі футболіста був виявлений фенотропіл – заборонений стимулятор. Він збільшує мозкову активність і психічну енергію.

Форвард буцімто попросив у клубного лікаря, ймовірно Леоніда Миронова, таблетку від головного болю. Але медик помилково дав йому препарат, в якому діючою речовиною був фенотропіл.

"Динамо" відсторонило Леоніда Миронова від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним.

За однією з версій, у лікаря "Динамо" в одній і тій же кишені були таблетки знеболювального препарату "кетанов" і заборонений фонтурацетам. Він начебто переплутав обгортки.

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