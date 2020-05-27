УЄФА затвердив нові дати матчів збірної України у відборі на Євро-2021
УЄФА затвердив нові дати відбіркових матчів на чемпіонат Європи серед жінок, який відбудеться в 2021 році в Англії.
Збірній України до кінця кваліфікації залишилося зіграти п'ять матчів. 18 вересня "синьо-жовті" зіграють з Чорногорією в гостях, з нею ж і завершать відбір 1 грудня вдома. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
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Решта матчів української національної команди:
- 18 вересня: Чорногорія – Україна
- 22 вересня: Україна – Греція
- 23 жовтня: Україна – Ірландія
- 27 жовтня: Греція – Україна
- 1 грудня: Україна – Чорногорія
Шлях збірної України на Євро-2021
У трьох стартових матчах відбору команда Наталії Зінченко зазнала трьох поразок із загальною різницею м'ячів 2:19, причому Німеччині "синьо-жовті" обидва рази поступилися з рахунком 0:8.
Збірна України без набраних очок займає передостаннє місце в групі I, відстаючи від лідируючих Ірландії і Німеччини на 13 і 12 очок відповідно.