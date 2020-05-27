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УЄФА затвердив нові дати матчів збірної України у відборі на Євро-2021

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Жіноча збірна України з футболу
Жіноча збірна України з футболу / УАФ

УЄФА затвердив нові дати відбіркових матчів на чемпіонат Європи серед жінок, який відбудеться в 2021 році в Англії.

Збірній України до кінця кваліфікації залишилося зіграти п'ять матчів. 18 вересня "синьо-жовті" зіграють з Чорногорією в гостях, з нею ж і завершать відбір 1 грудня вдома. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Решта матчів української національної команди:

  • 18 вересня: Чорногорія – Україна
  • 22 вересня: Україна – Греція
  • 23 жовтня: Україна – Ірландія
  • 27 жовтня: Греція – Україна
  • 1 грудня: Україна – Чорногорія

Шлях збірної України на Євро-2021

У трьох стартових матчах відбору команда Наталії Зінченко зазнала трьох поразок із загальною різницею м'ячів 2:19, причому Німеччині "синьо-жовті" обидва рази поступилися з рахунком 0:8.

Збірна України без набраних очок займає передостаннє місце в групі I, відстаючи від лідируючих Ірландії і Німеччини на 13 і 12 очок відповідно.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт
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