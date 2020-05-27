УЄФА затвердив нові дати матчів збірної України у відборі на Євро-2021

УЄФА затвердив нові дати відбіркових матчів на чемпіонат Європи серед жінок, який відбудеться в 2021 році в Англії.

Збірній України до кінця кваліфікації залишилося зіграти п'ять матчів. 18 вересня "синьо-жовті" зіграють з Чорногорією в гостях, з нею ж і завершать відбір 1 грудня вдома. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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Решта матчів української національної команди:

18 вересня: Чорногорія – Україна

22 вересня: Україна – Греція

23 жовтня: Україна – Ірландія

27 жовтня: Греція – Україна

1 грудня: Україна – Чорногорія

Шлях збірної України на Євро-2021

У трьох стартових матчах відбору команда Наталії Зінченко зазнала трьох поразок із загальною різницею м'ячів 2:19, причому Німеччині "синьо-жовті" обидва рази поступилися з рахунком 0:8.

Збірна України без набраних очок займає передостаннє місце в групі I, відстаючи від лідируючих Ірландії і Німеччини на 13 і 12 очок відповідно.