УЄФА дав УПЛ менше місяця, щоб представити план завершення сезону
Виконавчий комітет УЄФА встановив дедлайн європейським чемпіонатам для підготовки плану по відновленню сезону. Всім лігам Європи, у тому числі українській, був призначений крайній термін – 25 травня.
УЄФА проведе наступну конференцію 27 травня і спробує розв'язати питання завершення європейських змагань у серпні, повідомляє Sky Sports.
До речі Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів
Всім лігам Європи був призначений крайній термін – 25 травня. Національні асоціації повинні представити план з відновлення внутрішніх турнірів з датами і форматами проведення.
УЄФА також попросив асоціації, які прийняли рішення про дострокове закінчення сезону, навести доводи, що виправдовують припинення внутрішніх турнірів, щоб визначити участь клубів у Лізі чемпіонів і Лізі Європи в наступному сезоні.
Наразі футбольний чемпіонат достроково завершено в Нідерландах. Там не визначили чемпіона.
УПЛ вже підготувала календар
- Відновлення чемпіонату України з футболу планується на початку червня.
- В українській Прем'єр-лізі повідомили, що розробили календар догравання сезону 2019/2020.
- Відновлення сезону УПЛ залежить від рішення уряду.
- За інформацією ЗМІ, УПЛ може поновитися 13-14 червня
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