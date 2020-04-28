УЄФА дав УПЛ менше місяця, щоб представити план завершення сезону

Виконавчий комітет УЄФА встановив дедлайн європейським чемпіонатам для підготовки плану по відновленню сезону. Всім лігам Європи, у тому числі українській, був призначений крайній термін – 25 травня.

УЄФА проведе наступну конференцію 27 травня і спробує розв'язати питання завершення європейських змагань у серпні, повідомляє Sky Sports.

До речі Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів

Всім лігам Європи був призначений крайній термін – 25 травня. Національні асоціації повинні представити план з відновлення внутрішніх турнірів з датами і форматами проведення.

УЄФА також попросив асоціації, які прийняли рішення про дострокове закінчення сезону, навести доводи, що виправдовують припинення внутрішніх турнірів, щоб визначити участь клубів у Лізі чемпіонів і Лізі Європи в наступному сезоні.

Наразі футбольний чемпіонат достроково завершено в Нідерландах. Там не визначили чемпіона.

УПЛ вже підготувала календар

Відновлення чемпіонату України з футболу планується на початку червня.

В українській Прем'єр-лізі повідомили, що розробили календар догравання сезону 2019/2020.

Відновлення сезону УПЛ залежить від рішення уряду.

За інформацією ЗМІ, УПЛ може поновитися 13-14 червня

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