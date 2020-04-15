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УЄФА дискваліфікував гравця "Копенгагена" за поштовх поліцейського у матчі Ліги Європи: відео

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Майкл Сантос / ФК "Копенгаген"

УЄФА дискваліфікував на три матчі уругвайського нападника "Копенгагена" Майкла Сантоса, який штовхнув поліцейського під час святкування голу в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з "Селтіком" (3:1).

Про це повідомляє Goal. Сантос став автором першого гола, забивши на 51-й хвилині.

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Під час святкування другого голу данського клубу, який забив Пеп Бйолі, поліцейські спробували заспокоїти гравців. В результаті Сантос штовхнув представника закону. "Копенгаген" має намір оскаржити рішення УЄФА.

"Клуб вважає, що покарання є занадто суворим, якщо взяти до уваги всі обставини події. Тому ми попросили УЄФА надати документи про дискваліфікацію Сантоса, щоб оцінити можливість оскарження вердикту", – йдеться в заяві клубу.

  • На груповій стадії "Копенгаген" двічі зіграв внічию з "Динамо" і посів друге місце в групі, а кияни залишилися без євровесни.
  • У першому поєдинку 1/8 фіналу данський клуб поступився турецькому "Істанбулу" з рахунком 1:0.

Майкл Сантос штовхнув поліцейського: дивіться відео

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Поліція Ліга Європи УЄФА
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