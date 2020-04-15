УЄФА дискваліфікував гравця "Копенгагена" за поштовх поліцейського у матчі Ліги Європи: відео
УЄФА дискваліфікував на три матчі уругвайського нападника "Копенгагена" Майкла Сантоса, який штовхнув поліцейського під час святкування голу в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з "Селтіком" (3:1).
Про це повідомляє Goal. Сантос став автором першого гола, забивши на 51-й хвилині.
Дивіться також Шевченку порадили взяти в збірну України сина колишньої зірки "Динамо"
Під час святкування другого голу данського клубу, який забив Пеп Бйолі, поліцейські спробували заспокоїти гравців. В результаті Сантос штовхнув представника закону. "Копенгаген" має намір оскаржити рішення УЄФА.
"Клуб вважає, що покарання є занадто суворим, якщо взяти до уваги всі обставини події. Тому ми попросили УЄФА надати документи про дискваліфікацію Сантоса, щоб оцінити можливість оскарження вердикту", – йдеться в заяві клубу.
- На груповій стадії "Копенгаген" двічі зіграв внічию з "Динамо" і посів друге місце в групі, а кияни залишилися без євровесни.
- У першому поєдинку 1/8 фіналу данський клуб поступився турецькому "Істанбулу" з рахунком 1:0.
Майкл Сантос штовхнув поліцейського: дивіться відео
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Телеканал "Шахтаря" розпочав мовлення у тестовому режимісьогодні , 17:20
-
Кабмін сьогодні може дозволити спортсменам тренуватися в спортзалах під час карантинусьогодні , 11:20
-
Шевченку порадили взяти в збірну України сина колишньої зірки "Динамо"сьогодні , 16:41
-
Зірковий футболіст "Ювентуса" у футболці "Шахтаря" зіграв в цікаву гру з мамою: відеосьогодні , 13:19
-
Зірковий ексфутболіст "Аякса" і "Барселони" хотів захворіти на коронавіруссьогодні , 15:46
-
Матч століття: Алієв хоче, щоб збірна України зіграла проти Росіїсьогодні , 12:43