УЄФА досекундно синхронізує матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме

УЄФА вирішив спеціально синхронізувати матчі Динамо – Лугано і Копенгаген – Мальме. Вони проходитимуть паралельно, буквально секунда в секунду.

Це зроблено для того, аби команди грали на результат, не зважаючи на підсумки паралельного поєдинку у групі.

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У вирішальному турі за 2 путівки у раунд плей-офф досі боряться три команди – київське "Динамо", данський "Копенгаген" та шведський "Мальме".

У випадку перемоги "біло-сині" майже точно вийдуть в 1/16. Якщо ж переможуть з різницею у 2 і більше голів, то точно опиняться у наступному раунді, не зважаючи на результат паралельного поєдинку.

Втім як би не зіграло "Динамо", і чим би не закінчився матч між "Копенгагеном" та "Мальме", шанси на вихід з першого місця, а отже і потрапляння до когорти сіяних команд при жеребкуванні, кияни вже втратили.