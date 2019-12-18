УЄФА вже 2 роки ігнорує розвиток кримського футболу

2 мільйони євро, які УЄФА обіцяв направити на розвиток кримського футболу, досі не прийшли ні в Федерацію футболу Криму, ні в Кримський футбольний союз.

Про це УЄФА повідомив у відповіді на інформаційний запит Tribuna.com.

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"Гроші до сих пір не перерахували ні Федерації футболу Криму, ні Кримському футбольному союзу (з особливим статусом)", – сказано у відповіді УЄФА.

Нагадаємо, рішення про виділення 2 млн євро було прийнято УЄФА ще навесні 2017 року.

Суму було вирішено поділити порівну між Кримським футбольним союзом, заснованим на території півострова після анексії Росією, і Федерацією футболу Криму, яка відновила роботу на території України в 2016-му.