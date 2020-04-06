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УЄФА готова визнати чемпіонами лідерів європейських ліг

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УЄФА готова визнати чемпіонами лідерів європейських ліг / shakhtar.com

УЄФА може визнати поточних лідерів європейських ліг чемпіонами. Це станеться, якщо футбольний сезон 2019/2020 не зможуть дограти.

Президент УЄФА Александер Чеферін оптимістично висловився про відновлення європейських чемпіонатів в умовах пандемії COVID-19.

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"Я налаштований оптимістично і впевнений, що ліги будуть дограні. Якщо цього не відбудеться, то було б доречно оголосити чемпіона кожної ліги", – сказав Чеферін в інтерв'ю Ekipa, інформує Sky Sport Italia.

Усі ліги Європи, окрім білоруської, призупинені.

На початку місяця УЄФА написав листа усім 55 асоціаціям Європи, у якому закликав ліги не завершувати чемпіонати достроково.

Там сподіваються, що на початку травня всі європейські ліги вдасться перезапустити.

Лист був відправлений на фоні інформації про те, що в Бельгії чемпіон буде визначений достроково. Ним стане "Брюгге" українця Едуарда Соболя.

У відповідь на це Чеферін заявив, що Бельгія може залишитися без єврокубків в наступному сезоні.

Також Чеферін висловив переконання, що єврокубки сезону 2019/2020 повинні бути завершені до 3-го серпня. Інакше результати скасують.

Хто може стати достроковим чемпіоном топ-ліг Європи

  1. Англія – "Ліверпуль"
  2. Іспанія – "Барселона"
  3. Італія – "Ювентус"
  4. Німеччина – "Баварія"
  5. Франція – ПСЖ
  6. Португалія – "Порту"
  7. Росія – "Зеніт"
  8. Бельгія – "Брюгге"
  9. Нідерланди – "Аякс"
  10. України – "Шахтар"

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Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УЄФА
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