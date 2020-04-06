УЄФА готова визнати чемпіонами лідерів європейських ліг
УЄФА може визнати поточних лідерів європейських ліг чемпіонами. Це станеться, якщо футбольний сезон 2019/2020 не зможуть дограти.
Президент УЄФА Александер Чеферін оптимістично висловився про відновлення європейських чемпіонатів в умовах пандемії COVID-19.
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"Я налаштований оптимістично і впевнений, що ліги будуть дограні. Якщо цього не відбудеться, то було б доречно оголосити чемпіона кожної ліги", – сказав Чеферін в інтерв'ю Ekipa, інформує Sky Sport Italia.
Усі ліги Європи, окрім білоруської, призупинені.
На початку місяця УЄФА написав листа усім 55 асоціаціям Європи, у якому закликав ліги не завершувати чемпіонати достроково.
Там сподіваються, що на початку травня всі європейські ліги вдасться перезапустити.
Лист був відправлений на фоні інформації про те, що в Бельгії чемпіон буде визначений достроково. Ним стане "Брюгге" українця Едуарда Соболя.
У відповідь на це Чеферін заявив, що Бельгія може залишитися без єврокубків в наступному сезоні.
Також Чеферін висловив переконання, що єврокубки сезону 2019/2020 повинні бути завершені до 3-го серпня. Інакше результати скасують.
Хто може стати достроковим чемпіоном топ-ліг Європи
- Англія – "Ліверпуль"
- Іспанія – "Барселона"
- Італія – "Ювентус"
- Німеччина – "Баварія"
- Франція – ПСЖ
- Португалія – "Порту"
- Росія – "Зеніт"
- Бельгія – "Брюгге"
- Нідерланди – "Аякс"
- України – "Шахтар"
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