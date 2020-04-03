УЄФА може не допустити деякі клуби в Лігу чемпіонів та Лігу Європи: чи ризикує Україна

УЄФА може не допустити до єврокубків у сезоні 2020/2021 клуби з країн, де внутрішні ліги не будуть дограні. Наразі всі європейські ліги, окрім білоруської, призупинені через пандемію COVID-19.

УЄФА написав листа усім 55 асоціаціям щодо ситуації з припиненням сезону. В організації заявили, що рішення достроково завершувати внутрішні першості є передчасним і невиправданим.

В УЄФА закликають всі ліги зачекати та згодом завершити першості. Клубам начебто дадуть час до кінця літа.

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У листі УЄФА закликає європейські ліги не скасовувати сезон, адже може не допустити клуби до єврокубків, інформує Sky Sports.

"Оскільки участь у клубних змаганнях УЄФА визначається спортивним результатом, досягнутим в кінці внутрішніх змагань, передчасне завершення сезону може поставити під сумнів виконання такої умови.

УЄФА залишає за собою право приймати рішення щодо допуску клубів до змагань сезону-2020/21 відповідно до правил змагань.

Ми знаємо, що ви поділяєте з нами основні цінності нашого спорту, і відчуваємо вашу підтримку в нашій місії, щоб захистити цілісність своїх змагань", – мовиться у листі.

Що відомо про відновлення ліг

АПЛ

В Англії ведуться дискусії щодо завершення сезону. Деякі клуби пропонують анулювати результати та переграти сезон.

Футбольна асоціація Англії 26 березня оголосила про завершення сезону в ряді нижчих чоловічих і жіночих ліг зі скасуванням результатів.

Рішення щодо АПЛ вкрай складне, адже "Ліверпуль" практично гарантував собі золоті медалі.

Наразі в Англії пропонують дограти сезон в ізольованих таборах.

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Серія А та Ла Ліга

Чемпіонат Італії призупинено до кінця квітня. Втім, міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора вважає, що лігу навряд чи вдасться відновити у травні.

Наразі Італія третя країна світу за кількістю виявлених випадків зараження COVID-19.

Там коронавірусом заразилися понад 100 тисяч осіб і майже 14 тисяч – померло. Ще 18 тисяч осіб видужали.

Водночас чемпіонат Іспанії зупинено безстроково. Іспанія – друга у світі за кількістю випадків зараження COVID-19 – 117 710 випадків.

Бундесліга

У Німеччині футбольний сезон призупинено до 30 квітня. Однак і там припускають, що сезон навряд чи вдасться дограти.

Зокрема, німецький вірусолог Йонас Шмідт-Шанасіт впевнений, що проведення футбольних матчів можливе тільки у наступному році.

У Німеччині підтверджено понад 85 тисяч випадків зараження. Померло 1 111 осіб, одужало – 22 440.

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УПЛ

У чемпіонаті України було зіграно перший етап та один тур другого етапу. Наразі розглядаються два варіанти у випадку, якщо сезон неможливо буде дограти.

УПЛ можуть завершити або за підсумком 22 турів, або 23-х. Перший варіант вигідний для "Динамо", яке посяде другу сходинку та гратиме в Лізі чемпіонів.

Натомість після 23 турів місце в Лізі чемпіонів вже отримає "Зоря".

В Україні зафіксовано 942 випадки зараження коронавірусом. Уряд прогнозує, що наприкінці квітня деякі карантинні обмеження будуть зняті, якщо ситуація нормалізується.

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