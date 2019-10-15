УЄФА може перенести фінал ліги чемпіонів через військові дії у Сирії

Військові дії турецької армії у Сирії можуть призвести до того, що УЄФА перенесе фінал Ліги чемпіонів, який у 2020 році мав відбутися у Стамбулі.

Фінал Ліги чемпіонів у 2020 році має прийняти стадіон імені Ататюрка в Стамбулі. Гра запланована на 30 травня. Однак УЄФА може прийняти рішення змінити місце проведення матчу. Все через вторгнення турецьких військ на територію Сирії.

Що відомо про військову операцію Туреччини в Сирії?Туреччина пішла в наступ на курдів після того, як президент США Дональд Трамп відкликав з Сирії американські війська, які боролися спільно з курдами проти терористів. Зараз війська Туреччини увійшли в Сирію та інтенсивно обстрілюють територію останнього анклаву курдів.



Поки невідомо, скільки точно турецьких військових перекинули на територію Сирії. Декілька населених пунктів зазнали ударів з повітря та артилерії, що змусило тисячі мирних жителів покинути свої будинки. Також невідомо точну кількість жертв, однак є багато постраждалих серед мирного населення. Дії Туреччини спричинили протести в Європі.

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За даними Tuttomercatoweb, в УЄФА зараз розглядають можливість перенесення матчу в інше місце. Про це напередодні заявив віцепрезидент організації Мішель Ува.

"Ми будемо працювати в своїй компетенції, поважаючи автономію і незалежність спорту. Але, звичайно, ми не можемо замінити ООН, ЄС або США, дипломатів і політиків. Рішення УЄФА будуть прийматися після консультацій з керівництвом організації та президентом", – сказав Мішель Ува.