24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

УЄФА може скасувати Суперкубок Європи

-
Суперкубок Європи може бути скасований / УЄФА

УЄФА може відмовитися від проведення Суперкубка Європи у 2020 році, в якому грають переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Змагання більше не згадується на офіційномусайті УЄФА.

Про це повідомляє видання Mirror. УЄФА провів відеоконференцію з представниками всіх 55 національних асоціацій. На ній керівники обговорювали про майбутні плани матчів національних чемпіонів і єврокубків та про поточну ситуацію з пандемією коронавірусу у світі.

Читайте також У повній тиші: фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи пройдуть без глядачів – ЗМІ

Наразі всі європейські чемпіонати тимчасово зупинені, як мінімум до 30 квітня, матчі чемпіонату проводяться лише в Білорусі.

УЄФА хоче завершити Лігу чемпіонів і Лігу Європи в серпні. На вирішальній стадії розглядається варіант з "фіналом чотирьох". Вони можуть відбутись в турецькому Стамбулі і польському Гданську відповідно, де були заплановані фінальні матчі.

В УЄФА наполягають на тому, щоб всі національні чемпіонати були завершені до 3 серпня. Це означає, що ігри повинні бути відновлені в червні. Схоже, що всі учасники конференції хочуть закінчити поточний сезон до того, як почнеться наступний.

  • Попередня відеоконференція УЄФА відбулася 17 березня. На ній було вирішено перенести Євро-2020 на 2021 рік.
  • В УЄФА також прийняли рішення перенести матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.
  • Через пандемію коронавірусу УЄФА вже офіційно відклав фінали Ліги чемпіонів (серед чоловічих та жіночих команд) та Ліги Європи.
  • Окрім того, в організації переглянуть терміни трансферного вікна.

Залишайтесь вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Софія Кулай
Теги: УЄФА Новини Спорту Спорт Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:36 Коронавірус на Тернопільщині: захворіли ще 8 людей, загалом 106 випадків
Лікування 29622
сьогодні , 06:45 Курс гривні до долара на фоні економічної кризи: прогнози
Статті 18492
сьогодні , 09:18 Я – "дерев'яний" футболіст: Мілевський про свій рівень гри
Футбол 157
1 квітня , 23:30 Коронавірус захопив Росію: куди зник Путін
Безумный мир 13272
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
Новини України 20963
сьогодні , 08:45 Права на футбольну першість Білорусі активно купують телекомпанії багатьох країн
Футбол 429
сьогодні , 07:10 Нова дата матчів збірної України, легендарний воротар завершує кар'єру: новини спорту 1 квітня
Інші види спорту 1202
сьогодні , 07:33 Доброго ранку: яскрава добірка привітань
Традиції 33689
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 08:15 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
1 квітня 21:13 Світоліна емоційно відреагувала на скасування Вімблдону і розплакалась
Юрій Семенюк
1 квітня 16:35 Мессі склав список 15 найкращих молодих гравців: імена майбутніх зірок футболу
Ігор Саджениця
1 квітня 13:31 Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн
Михайло Гема
1 квітня 11:57 Анна Різатдінова розпочала челендж: обіцяє будь-кого посадити на шпагат за 10 днів (відео)
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин
Залиште відгук