УЄФА може скоротити кількість міст для проведення Євро-2020
В УЄФА занепокоєні тим, що не усі міста-господарі будуть готові до проведення поєдинків турніру. Керівниками буде подано на розгляд питання скорочення кількості міст для проведення матчів Євро-2020 у 2021 році.
Про це повідомило британське видання Daily Maill.
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Федерації футболу Іспанії та Італії висловили сумніви щодо своєї готовності провести турнір, з огляду на величезну кількість смертей через COVID-19 і чималі втрати для економіки. У Більбао (Іспанія) та Римі (Італія) мають відбуватись матчі чемпіонату Європи.
Ще однією проблемою можуть стати стадіони для проведення. У розкладі багатьох стадіонів вже є заплановані на літо 2021 року події.
Зараз УЄФА підтримує зв'язок з усіма 12 містами, які повинні прийняти турнір, можливі додаткові оголошення з приводу формату турніру. Офіційного розкладу змагання поки досі немає.
Додамо, що Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.
У яких містах має відбуватись чемпіонат Європи?
- Амстердам (Нідерланди)
- Баку (Азербайджан)
- Більбао (Іспанія)
- Бухарест (Румунія)
- Будапешт (Угорщина)
- Копенгаген (Данія)
- Дублін (Ірландія)
- Глазго (Шотландія)
- Лондон (Англія)
- Мюнхен (Німеччина)
- Рим (Італія)
- Санкт-Петербург (Росія)
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