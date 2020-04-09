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УЄФА може скоротити кількість міст для проведення Євро-2020

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Євро-2020 / UEFA

В УЄФА занепокоєні тим, що не усі міста-господарі будуть готові до проведення поєдинків турніру. Керівниками буде подано на розгляд питання скорочення кількості міст для проведення матчів Євро-2020 у 2021 році.

Про це повідомило британське видання Daily Maill.

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Федерації футболу Іспанії та Італії висловили сумніви щодо своєї готовності провести турнір, з огляду на величезну кількість смертей через COVID-19 і чималі втрати для економіки. У Більбао (Іспанія) та Римі (Італія) мають відбуватись матчі чемпіонату Європи.

Ще однією проблемою можуть стати стадіони для проведення. У розкладі багатьох стадіонів вже є заплановані на літо 2021 року події.

Зараз УЄФА підтримує зв'язок з усіма 12 містами, які повинні прийняти турнір, можливі додаткові оголошення з приводу формату турніру. Офіційного розкладу змагання поки досі немає.

Додамо, що Євро-2020 перенесли на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Нова дата проведення турніру 11 червня – 11 липня.

У яких містах має відбуватись чемпіонат Європи?

  • Амстердам (Нідерланди)
  • Баку (Азербайджан)
  • Більбао (Іспанія)
  • Бухарест (Румунія)
  • Будапешт (Угорщина)
  • Копенгаген (Данія)
  • Дублін (Ірландія)
  • Глазго (Шотландія)
  • Лондон (Англія)
  • Мюнхен (Німеччина)
  • Рим (Італія)
  • Санкт-Петербург (Росія)

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Автор: Софія Кулай
Теги: УЄФА Євро-2020 Новини Спорту Спорт Футбол
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