УЄФА може скасувати правило виїзного голу

Виконавчий комітет УЄФА на засіданні конгресу організації в Римі може розглянути питання відміни правила виїзного голу.

За даними видання Kicker, рішення навряд чи приймуть одразу. Однак в УЄФА налаштовані детальніше дослідити можливість скасовувати правило виїзного голу.

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Поки Міжнародна рада футбольних асоціацій дозволила асоціаціям відмовлятися від правила виїзного голу та овертаймів.

Що таке правило виїзного голуЗа умови двоматчевого протистояння у турнірі, у випадку рівної кількості забитих голів у наступний раунд вийде та команда, яка заб’є більше голів на полі суперника. Для прикладу, після виїзної поразки 4:2, команді достатньо буде виграти вдома 2:0 або 3:1, щоб пройти дальше. У випадку перемоги 5:3, у наступний раунд пройде інша команда. Правило вперше було введено у 1965 році, а згодом його розповсюдили і на єврокубки.

У випадку відміни правила виїзного гола, команди за рівної кількості забитих голів можуть визначити переможця в овертаймі або у серії післяматчевих пенальті.