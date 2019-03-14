УЄФА назвала збірну тижня Ліги чемпіонів

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УЄФА назвала збірну тижня Ліги чемпіонів

На офіційному сайті УЄФА визначили збірну тижня серед гравців, які зіграли матчі 12 та 13 березня.

У ці два дні було проведе чотири матчі. Спочатку "Манчестер Сіті" розгромив "Шальке", а "Ювентус" виграв дуель в "Атлетіко". У середу "Ліверпуль" на виїзді обіграв "Баварію", а "Барселона" не залишила шансів "Ліону". Відтак саме представники команд-переможниць, які й вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, і потрапили до символічної збірної.

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Найбільше представництво – "Манчестер Сіті". Одразу четверо гравців представляють "городян": Рахім Стерлінг, Серхіо Агуеро, Бернарду Сілва та Лерой Сане. Троє гравців з "Ювентуса": Кріштіану Роналду, Войцех Щенсни та Жоау Канселу. По два делегати від "Барселони" (Жерар Піке та Ліонель Мессі) та "Ліверпуля" (Вірджил ван Дейк та Садьйо Мане).

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 15 березня. Результати жеребкування – на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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