УЄФА назвав арбітра, який розсудить "Тоттенхем" і "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів

511 Читать новость на русском
Дамір Скоміна
Дамір Скоміна / Sportsfile

Суддівський комітет УЄФА оголосив головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018/19 між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем", який пройде в Мадриді на стадіоні "Метрополітано" 1-го червня.

42-річний словенець Дамір Скоміна призначений головним арбітром фінального матчу між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".

Читайте також: Не Києвом єдиним: У Мадриді серйозно виросли ціни на житло перед фіналом Ліги чемпіонів

Словенець отримав міжнародну категорію у 2002 році. Фінал Ліги чемпіонів дозволить йому зробити своєрідний єврокубковий "требл". У 2012 році він працював на матчі за Суперкубок УЄФА між "Челсі" й "Атлетіко", а два роки тому судив фінал Ліги Європи УЄФА між "Аяксом" і "Манчестер Юнайтед". У ході фіналу Ліги чемпіонів 2012/13 між дортмундською "Боруссією" і "Баварією" він виконував обов'язки четвертого рефері.

У цьому сезоні Скоміна працював на чотирьох матчах Ліги чемпіонів і двох матчах Ліги Європи.

Роль асистентів будуть виконувати земляки Скоміни Юрі Прапротнік і Роберт Вукан, четвертим рефері призначений іспанець Антоніо Матеу Лаос. Відповідати за VAR буде Данні Маккелі з Нідерландів, а допомагати йому будуть Пол ван Букел, Фелікс Цвайер і Марк Борш.

Читайте також: Вперше в історії Ліги чемпіонів та Ліги Європи у фіналі зіграють чотири команди з однієї країни

На шляху до фіналу обидві англійські команди створили справжні сенсації. У півфіналі "Ліверпуль" переміг "Барселону" за сумою двох матчів 4:3. "Тоттенхем" на останніх секундах вибив амстердамський "Аякс".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Команда Вакарчука: хто потрапив у партію "Голос" і що про них відомо
сьогодні
13404
Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Тоттенхем – Ліверпуль Новини Спорту ФК Ліверпуль Тоттенхем
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
сьогодні 15:06 Про футболіста "Ліверпуля" зняли смішну пародію через гол "Барселоні": відео
96
Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
сьогодні 14:19 Лемпард на чолі "Дербі" вийшов у фінал за право грати в АПЛ і феєрично відсвяткував: відео
429
"Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
сьогодні 13:54 "Манчестер Юнайтед" представив нову форму: на ній згадка про неймовірний фінал проти "Баварії"
261
"Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
сьогодні 12:31 "Лаціо" сенсаційно виграв Кубок Італії: відео
1287
Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
15 травня 22:16 Українець Дерев'янченко проведе бій за титул чемпіона IBF у середній вазі проти Сауля Альвареса
590
Новини
Більше новин
Залиште відгук