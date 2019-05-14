УЄФА назвав арбітра, який розсудить "Тоттенхем" і "Ліверпуль" у фіналі Ліги чемпіонів

Суддівський комітет УЄФА оголосив головного арбітра фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2018/19 між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем", який пройде в Мадриді на стадіоні "Метрополітано" 1-го червня.

42-річний словенець Дамір Скоміна призначений головним арбітром фінального матчу між "Тоттенхемом" і "Ліверпулем".

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Словенець отримав міжнародну категорію у 2002 році. Фінал Ліги чемпіонів дозволить йому зробити своєрідний єврокубковий "требл". У 2012 році він працював на матчі за Суперкубок УЄФА між "Челсі" й "Атлетіко", а два роки тому судив фінал Ліги Європи УЄФА між "Аяксом" і "Манчестер Юнайтед". У ході фіналу Ліги чемпіонів 2012/13 між дортмундською "Боруссією" і "Баварією" він виконував обов'язки четвертого рефері.

У цьому сезоні Скоміна працював на чотирьох матчах Ліги чемпіонів і двох матчах Ліги Європи.

Роль асистентів будуть виконувати земляки Скоміни Юрі Прапротнік і Роберт Вукан, четвертим рефері призначений іспанець Антоніо Матеу Лаос. Відповідати за VAR буде Данні Маккелі з Нідерландів, а допомагати йому будуть Пол ван Букел, Фелікс Цвайер і Марк Борш.

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На шляху до фіналу обидві англійські команди створили справжні сенсації. У півфіналі "Ліверпуль" переміг "Барселону" за сумою двох матчів 4:3. "Тоттенхем" на останніх секундах вибив амстердамський "Аякс".

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