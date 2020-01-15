24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

УЄФА назвав символічну збірну 2019 року

416 Читать новость на русском
Роберт Левандовський / facebook.com/fcbayern.en

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну 2019 року. Команду вибрали вболівальників шляхом голосування на сайті УЄФА.

За півтора місяця, поки йшли вибори Команди року-2019 за версією UEFA.com, було отримано понад два мільйони голосів.

Читайте також: Ліонель Мессі – переможець Золотого м'яча 2019 року

  • Аліссон Беккер ("Ліверпуль")
  • Ендрю Робертсон ("Ліверпуль")
  • Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
  • Маттейс де Лігт ("Ювентус")
  • Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")
  • Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
  • Френкі Де Йонг ("Барселона")
  • Садьйо Мане ("Ліверпуль")
  • Ліонель Мессі ("Барселона")
  • Кріштіану Роналду ("Ювентус")
  • Роберт Левандовський ("Баварія)

Найбільше гравців у символічній збірній представив "Ліверпуль" – п'ять. "Барселона" та "Ювентус" мають двох представників, а "Баварія" та "Манчестер Сіті" по одному.

Коли в Україні випаде сніг: прогноз
сьогодні
12744
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:24 УЄФА назвав символічну збірну 2019 року
Юрій Семенюк 416
сьогодні 13:18 Зимові трансфери 2020: онлайн
Юрій Семенюк 3318
сьогодні 10:59 Фернандо Алонсо потрапив в аварію на "Дакарі": машина перекинулася декілька разів – відео
Юрій Семенюк 724
сьогодні 10:35 "Барселона" отримала рекордний дохід у минулому сезоні: названо суми
Ігор Саджениця 514
14 січня 21:22 Футзалістки збірної України забили гол з неймовірної комбінації у матчі проти Фінляндії: відео
Юрій Семенюк 5547
Новини
Більше новин
Залиште відгук