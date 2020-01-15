УЄФА назвав символічну збірну 2019 року
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив символічну збірну 2019 року. Команду вибрали вболівальників шляхом голосування на сайті УЄФА.
За півтора місяця, поки йшли вибори Команди року-2019 за версією UEFA.com, було отримано понад два мільйони голосів.
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- Аліссон Беккер ("Ліверпуль")
- Ендрю Робертсон ("Ліверпуль")
- Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
- Маттейс де Лігт ("Ювентус")
- Трент Александер-Арнольд ("Ліверпуль")
- Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті")
- Френкі Де Йонг ("Барселона")
- Садьйо Мане ("Ліверпуль")
- Ліонель Мессі ("Барселона")
- Кріштіану Роналду ("Ювентус")
- Роберт Левандовський ("Баварія)
Найбільше гравців у символічній збірній представив "Ліверпуль" – п'ять. "Барселона" та "Ювентус" мають двох представників, а "Баварія" та "Манчестер Сіті" по одному.
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