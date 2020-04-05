УЄФА назвав термін та умови завершення Ліги чемпіонів: результати можуть анулювати

Лігу чемпіонів і Лігу Європи сезону 2019/2020 планують дограти до 3-го серпня. У противному випадку результати турнірів буде скасовано.

Президент УЄФА Олександр Чеферін в інтерв'ю ZDF розповів про варіанти завершення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, інформує As.

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Він заявив, що обидва турніри повинні бути завершені до 3-го серпня. "Ми в безпрецедентній ситуації, тому повинні бути гнучкими. Ми могли б проводити матчі в ті ж дні, що і національні чемпіонати, навіть в один час", – сказав президент УЄФА.

За його словами, УЄФА має різні варіанти відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи у травні, червні, липні. Однак є ймовірність, що матчі, які залишилися, не будуть зіграні взагалі.

Все залежить від урядів країн, чи дозволять вони завершити турніри. Якщо вони скажуть, що футбольні матчі не можна проводити – ми нічого не зможемо зробити. До вересня або жовтня буде вже занадто пізно,

– сказав Чеферін.

Президент УЄФА також розповів про можливі формати догравання єврокубків. УЄФА може використовувати поточну схему або проводити один матч замість двох на кожному етапі плей-офф.

У такому випадку жереб буде визначати, хто гратиме вдома. Також існує варіант, що матчі будуть проводити на нейтральних полях.

Можемо зіграти "фінал вісьмох" або "фінал чотирьох". Схоже, що всі матчі будуть проводитися без глядачів, але будуть транслюватися,

– резюмував Чеферін.

Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинені на стадії 1/8 фіналу. У Лізі чемпіонів до чвертьфіналу встигли пройти "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" та "Атлетіко".

Український "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1. Другий матч поки не зіграли.

Наразі всі європейські чемпіонати, окрім білоруського, призупинені.

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