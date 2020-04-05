24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

УЄФА назвав термін та умови завершення Ліги чемпіонів: результати можуть анулювати

- Читать новость на русском
УЄФА назвав термін та умови завершення Ліги чемпіонів / thisisanfield.com

Лігу чемпіонів і Лігу Європи сезону 2019/2020 планують дограти до 3-го серпня. У противному випадку результати турнірів буде скасовано.

Президент УЄФА Олександр Чеферін в інтерв'ю ZDF розповів про варіанти завершення Ліги чемпіонів і Ліги Європи, інформує As.

Читайте також УЄФА може не допустити деякі клуби в Лігу чемпіонів та Лігу Європи: чи ризикує Україна

Він заявив, що обидва турніри повинні бути завершені до 3-го серпня. "Ми в безпрецедентній ситуації, тому повинні бути гнучкими. Ми могли б проводити матчі в ті ж дні, що і національні чемпіонати, навіть в один час", – сказав президент УЄФА.

За його словами, УЄФА має різні варіанти відновлення Ліги чемпіонів і Ліги Європи у травні, червні, липні. Однак є ймовірність, що матчі, які залишилися, не будуть зіграні взагалі.

Все залежить від урядів країн, чи дозволять вони завершити турніри. Якщо вони скажуть, що футбольні матчі не можна проводити – ми нічого не зможемо зробити. До вересня або жовтня буде вже занадто пізно,
– сказав Чеферін.

Президент УЄФА також розповів про можливі формати догравання єврокубків. УЄФА може використовувати поточну схему або проводити один матч замість двох на кожному етапі плей-офф.

У такому випадку жереб буде визначати, хто гратиме вдома. Також існує варіант, що матчі будуть проводити на нейтральних полях.

Можемо зіграти "фінал вісьмох" або "фінал чотирьох". Схоже, що всі матчі будуть проводитися без глядачів, але будуть транслюватися,
– резюмував Чеферін.

  • Матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи зупинені на стадії 1/8 фіналу. У Лізі чемпіонів до чвертьфіналу встигли пройти "Аталанта", ПСЖ, "Лейпциг" та "Атлетіко".
  • Український "Шахтар" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи обіграв "Вольфсбург" з рахунком 2:1. Другий матч поки не зіграли.
  • Наразі всі європейські чемпіонати, окрім білоруського, призупинені.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Ліга Європи Ліга чемпіонів УЄФА Футбол
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:30 Тіла лежать на вулицях: в Еквадорі не встигають ховати померлих від COVID-19 (фото 18+)
Новини світу 13580
сьогодні , 12:30 Ексфутболіст "Шахтаря" Дуглас Коста похизувався відео, де приміряє сукню дівчини
Футбол 180
сьогодні , 03:19 Масове вбивство у Росії: чоловік розстріляв сусідів, бо ті шуміли
Новини світу 12367
сьогодні , 06:40 Які маски захищають від коронавірусу та як не повестись на пропозиції шахраїв
Лікування 74684
сьогодні , 10:29 Український футболіст Зозуля подарував лікарні обладнання для боротьби з коронавірусом
Футбол 836
сьогодні , 11:37 Коронавірус в Росії: кількість хворих збільшилася до 4731 людини
Лікування 153249
сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 4 квітня: українські медики в Італії, новий антирекорд США
Новини України 36172
сьогодні , 09:12 Українського легкоатлета дискваліфікували на три роки за вживання допінгу
Інші види спорту 540
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:04 Найкращі нокаути 2019 року: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 08:50 Спорт проти коронавірусу: спортсмени, які підтримали світ у боротьбі із пандемією
Софія Кулай
4 квітня 22:16 У гравця "Ювентуса" знову виявили коронавірус після лікування
Ігор Саджениця
4 квітня 12:39 Світоліна показала, як правильно потрібно качати прес вдома: відео
Юрій Семенюк
4 квітня 12:05 УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відео
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин
Залиште відгук