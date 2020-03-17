УЄФА назвав умову і термін завершення футбольного сезону в Європі

Більшість європейський футбольних ліг тимчасово призупинені через пандемію коронавірусу. В УЄФА назвали умову та термін завершення футбольного сезону в Європі.

Як повідомляє The Telegraph, УЄФА хоче, щоб всі європейські чемпіонати були завершені до 30 червня.

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Окрім того, в УЄФА хочуть, щоб ліги по всій Європі були перезапущеними одночасно після паузи.

Також союз розраховує, що Ліга чемпіонів та Ліга Європи будуть проведені до кінця. Втім, у якому форматі відбудуться єврокубки – не повідомляється.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Лігу чемпіонів та Лігу Європи проведуть у форматі "фіналу чотирьох". Втім, для цього потрібно вирішити долю матчів 1/8 та 1/4 фіналу.

The Telegraph інформує, що клуби чемпіонату Англії обговорять пропозиції УЄФА під час екстреної конференції.

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Що відомо про коронавірус?У світі вже заразилися понад 174 тисячі осіб, померли 7 085 осіб. У Європі найгірша ситуація в Італії, Іспанії, Франції, Німеччині та Швейцарії.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 канал

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