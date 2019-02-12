УЄФА неочікувано замінив головного арбітра матчу "Аякс" – "Реал"

Перший матч 1/8 Ліги чемпіонів "Аякс" – "Реал" буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі зі словенцем Даміром Скоміною.

За повідомленням іспанського видання Marca, спочатку матч мав обслуговувати польський арбітр Шимон Марциняк. Однак він буде відеоасистентом у цій зустрічі.

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При цьому на сайті УЄФА немає інформації про заміну бригади арбітрів. Там головним суддею вказаний саме Дамір Скоміна якому допомагатимуть його співвітчизники Юре Прапротнік та Роберт Вукан. Четвертим рефері теж буде словенець Раде Обренович.

Саме Дамір Скоміна судив матч за участі "Аяксу" у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" у цьому сезоні. Тоді матч у Києві закінчився у нічию 0:0.

Загалом "Аякс" та "Реал" грали один проти одного 12 разів. Команда з Амстердама перемагала у чотирьох матчах, сім перемог на рахунку "Реалу", ще один матч закінчився у нічию. "Аякс" у цих матчах забив 10 голів, "вершкові" – 24.

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Три сезони поспіль (2010/2011, 2011/2012 та 2012/2013) "Реал" та "Аякс" грали в одній групі Ліги чемпіонів. Всі шість матчів виграв "Реал". У першому сезоні 2:0 вдома та 4:0 на виїзді. Після цього були розгроми 3:0. В останньому сезоні, коли ці команди грали офіційні матчі між собою, двічі був зафіксований рахунок 4:1. Востаннє "Аякс" перемагав "Реал" у сезоні 1995/1996, двічі обігравши мадридський клуб у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Матч "Аякс" – "Реал" відбудеться в середу, 13 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24. Це буде один з перших матчів Ліги чемпіонів, де буде використано систему відеоповторів.