УЄФА офіційно переніс чемпіонат Європи серед жіночих команд

Виконавчий комітет УЄФА 23 квітня затвердив перенесення чемпіонату Європи серед жіночих команд. Турнір проходитиме в Англії з 6-го до 31 липня 2022 року.

Турнір перенесено у зв’язку із ситуацією, що виникла через пандемію COVID-19, інформує сайт УЄФА.

До речі УЄФА спростувала інформацію про рекомендації ВООЗ зупинити футбол до 2021 року

Планується використовувати ті самі стадіони, які були визначені спочатку для чемпіонату у 2021 році.

️ It is planned that the 2022 edition of the UEFA Women’s EURO will use the same venues that were originally proposed to host the event. pic.twitter.com/uDwEoF9LWJ — UEFA (@UEFA) April 23, 2020

"Коли нам довелося терміново ухвалювати рішення про перенесення Євро-2020, ми пам’ятали також про Євро-2021 серед жіночих збірних. Ми ретельно розглядали всі варіанти, враховуючи, що розвиток жіночого футболу є одним із наших головних пріоритетів.

Перенесення жіночого Євро на наступний рік гарантує, що змагання наших провідних жіночих збірних стане єдиним великим футбольним турніром влітку, що забезпечить йому увагу, на яку він заслуговує", – прокоментував перенесення турніру президент УЄФА Александер Чеферін.

Національна жіноча збірна України продовжує боротьбу у відбірному турнірі Євро. Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації, до вирішальної стадії потраплять 15.

До Англії як до господарки турніру приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три найкращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки.

Чинними чемпіонками Європи є футболістки з Нідерландів.

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