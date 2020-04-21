УЄФА офіційно рекомендує лігам дограти поточний сезон

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавируса рекомендує європейським лігам завершити сезон.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Читайте також Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19

21 квітня пройшла відеоконференція з представниками 55 країн-учасниць УЄФА. На зустрічі були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі національних збірних і клубні змагання.

Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання і кубки. Паралельно будуть розроблятися додаткові рішення, якщо виникне неможливість завершення будь-якої з ліг.

Будь-які події по вищевказаними темами будуть оголошені після засідання комітету УЄФА в четвер, 23 квітня.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram