24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

УЄФА офіційно рекомендує лігам дограти поточний сезон

- Читать новость на русском
УЄФА / Емблема

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавируса рекомендує європейським лігам завершити сезон.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.

Читайте також Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19

21 квітня пройшла відеоконференція з представниками 55 країн-учасниць УЄФА. На зустрічі були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі національних збірних і клубні змагання.

Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання і кубки. Паралельно будуть розроблятися додаткові рішення, якщо виникне неможливість завершення будь-якої з ліг.

Будь-які події по вищевказаними темами будуть оголошені після засідання комітету УЄФА в четвер, 23 квітня.

Новини УЄФА

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 УЄФА Новини Спорту Футбол Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:01 Жорстокі масові бійки і кулачні бої – найкращі хокейні сутички: відео
Михайло Гема
сьогодні 16:34 Депутат Беленюк пояснив, чому спілкується російською: Це не маркер любові до батьківщини
Михайло Гема
20 квітня 17:15 Я до тебе ще доберуся: з'явилися подробиці перепалки Хачеріді та судді в Білорусі
Михайло Гема
20 квітня 14:36 Світоліна ризикує залишитися без заробітку
Михайло Гема
20 квітня 13:45 Сергій Ребров заговорив про своє повернення в "Динамо"
Юрій Семенюк

Новини
Більше новин