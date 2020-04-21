УЄФА офіційно рекомендує лігам дограти поточний сезон
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) через пандемію коронавируса рекомендує європейським лігам завершити сезон.
Про це йдеться в повідомленні на сайті УЄФА.
Читайте також Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19
21 квітня пройшла відеоконференція з представниками 55 країн-учасниць УЄФА. На зустрічі були представлені різні варіанти календаря, які охоплюють матчі національних збірних і клубні змагання.
Була дана наполеглива рекомендація завершити внутрішні змагання і кубки. Паралельно будуть розроблятися додаткові рішення, якщо виникне неможливість завершення будь-якої з ліг.
Будь-які події по вищевказаними темами будуть оголошені після засідання комітету УЄФА в четвер, 23 квітня.
-
19 квіт 2020Ліга чемпіонів: з'явилася дата відновлення матчів
-
2 квіт 2020УЄФА може скасувати Суперкубок Європи
-
-
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
Зникнення ексзірки "Арсенала" і фінансові втрати Світоліної: головні новини спорту 20 квітнясьогодні , 08:00
-
У хокеїста, з яким грав Лукашенко, виявили коронавіруссьогодні , 18:06
-
Він був загрозою для Кличка: Володимир відмовився від обов'язкового боюсьогодні , 14:27
-
Італія і Франція заявили про відновлення сезону: коли повернеться футболсьогодні , 13:32
-
Хачеріді вперше заговорив після скандалу з вилученням: розніс арбітра і спростував чуткисьогодні , 15:06
-
Депутат Беленюк пояснив, чому спілкується російською: Це не маркер любові до батьківщинисьогодні , 16:34