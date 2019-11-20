УЄФА офіційно затвердив кошики жеребкування Євро-2020: Україна серед сіяних
Офіційно затверджено кошики для жеребкування фінальної стадії Євро-2020 року. Жеребкування групового етапу відбудеться 30 листопада в Бухаресті.
Збірні, які є господарями чемпіонату Європи, свої матчі на груповій стадії зіграють вдома.
Кошик 1
- Бельгія
- Італія (господар)
- Англія (господар)
- Німеччина (господар)
- Іспанія (господар)
- Україна
Читайте також: Євро-2020: склади груп чемпіонату Європи та з ким зіграє збірна України
Кошик 2
- Франція
- Польща
- Швейцарія
- Хорватія
- Нідерланди (господар)
- Росія (господар)
Це важливо: Україна зіграє на Євро-2020: де купити квитки на фінальну стадію та яка ціна
Кошик 3
- Португалія
- Туреччина
- Данія (господар)
- Австрія
- Швеція
- Чехія
Кошик 4
- Уельс
- Фінляндія
- Переможець стикових матчів шляху А
- Переможець стикових матчів шляху В
- Переможець стикових матчів шляху C
- Переможець стикових матчів шляху D
Це цікаво: Як Україна грала з Нідерландами та з іншими потенційними суперниками на Євро-2020
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі