УЄФА офіційно затвердив кошики жеребкування Євро-2020: Україна серед сіяних

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УЄФА офіційно затвердив кошики жеребкування Євро-2020: Україна серед сіяних / uefa.com

Офіційно затверджено кошики для жеребкування фінальної стадії Євро-2020 року. Жеребкування групового етапу відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

Збірні, які є господарями чемпіонату Європи, свої матчі на груповій стадії зіграють вдома.

Кошик 1

  1. Бельгія
  2. Італія (господар)
  3. Англія (господар)
  4. Німеччина (господар)
  5. Іспанія (господар)
  6. Україна

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Кошик 2

  1. Франція
  2. Польща
  3. Швейцарія
  4. Хорватія
  5. Нідерланди (господар)
  6. Росія (господар)

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Кошик 3

  1. Португалія
  2. Туреччина
  3. Данія (господар)
  4. Австрія
  5. Швеція
  6. Чехія

Кошик 4

  1. Уельс
  2. Фінляндія
  3. Переможець стикових матчів шляху А
  4. Переможець стикових матчів шляху В
  5. Переможець стикових матчів шляху C
  6. Переможець стикових матчів шляху D

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Збірна України з футболу Спорт Футбол УЄФА Євро-2020
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