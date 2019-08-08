УЄФА оголосила номінантів на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2018/19

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Номінанти на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2018/19
Номінанти на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2018/19 / Фото з відкритих джерел

УЄФА назвав номінантів на приз найкращому гравцеві сезону 2018/19 в Лізі Європи.

Олів'є Жиру, Еден Азар та Лука Йовіч претендують на звання найкращого гравця Ліги Європи сезону 2018/19, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Цікаво, що до трійки найкращих номінантів не потрапили Обамеянг, Ляказетт, Канте, Феліш, Вілілан, Педро та Аллє.

Азар і Жиру разом з "Челсі" виграли турнір, розгромивши у фіналі "Арсенал" (4:1), Йовіч в складі "Айнтрахта" дійшов до півфіналу, де "орли" в драматичному протистоянні програли в серії пенальті якраз майбутньому переможцю.

Варто зазначити, що бельгієць в фінальному матчі проти "канонірів" оформив дубль, а француз записав на свій рахунок гол + пас. Сербський форвард "Айнтрахта" посів друге місце в списку найкращих бомбардирів Ліги Європи з 10 м'ячами, поступившись тільки Жиру, у якого 11 голів.

Примітно, що цього літа Азар і Йовіч стали одноклубниками – обидва футболісти перейшли в "Реал."

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Церемонія нагородження відбудеться 30 серпня в Монако, перед жеребкуванням групового етапу Ліги Європи 2019/20.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ліга Європи Челсі УЄФА
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