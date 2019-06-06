УЄФА оштрафувала оголену модель, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів
Моделі Кінсі Воланскі доведеться чимало заплатити за свою витівку у фіналі Ліги чемпіонів у Мадриді. УЄФА вирішило покарати дівчину грошовим штрафом
Кінсі Воланскі доведеться заплатити штраф у 5 тисяч євро.
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Ще на 10 тисяч євро дівчину оштрафувала іспанська поліція.
Та ці втрати їй буде легко покрити. Адже на купальнику дівчини була реклама сайту фільмів для дорослих її бойфренда Віталія Здоровецького. А така витівка у фіналі Ліги чемпіонів може принести йому прибуток у розмірі 3,5 мільйони євро.
- Під час фіналу Ліги чемпіонів "Тоттенхем" – "Ліверпуль" на поле вибігла оголена модель Кінсі Воланскі. Але цей момент не потрапив у трансляцію матчу. Сама гра закінчилася перемогою "Ліверпуля".
- На Instagram моделі після цього матчу майже одразу підписалося 300 тисяч читачів.
- Але Instagram заблокував профіль дівчини. Згодом на деякий час розблокував, але знову заблокував. За цей час в соцмережі встигло з'явитися чимало фейкових сторінок моделі.
Джерело: 24 канал
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