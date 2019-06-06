УЄФА оштрафувала оголену модель, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів

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УЄФА оштрафувала оголену модель, яка вибігла на поле у фіналі Ліги чемпіонів

Моделі Кінсі Воланскі доведеться чимало заплатити за свою витівку у фіналі Ліги чемпіонів у Мадриді. УЄФА вирішило покарати дівчину грошовим штрафом

Кінсі Воланскі доведеться заплатити штраф у 5 тисяч євро.

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Ще на 10 тисяч євро дівчину оштрафувала іспанська поліція.

Та ці втрати їй буде легко покрити. Адже на купальнику дівчини була реклама сайту фільмів для дорослих її бойфренда Віталія Здоровецького. А така витівка у фіналі Ліги чемпіонів може принести йому прибуток у розмірі 3,5 мільйони євро.

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів УЄФА
Джерело: 24 канал
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