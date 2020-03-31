УЄФА оштрафував клуб українця за порушення під час матчу Ліги Європи

УЄФА оштрафував два шотландські клуби – "Селтік" та "Рейнджерс" – за порушення під час матчів Ліги Європи.

"Селтік" був оштрафований за затримку початку домашнього матчу проти "Копенгагена". Матч розпочався на 10 хвилин пізніше, і закінчився поразкою шотландського клубу 1:3. "Селтік" зобов'язаний заплатити 15 тисяч євро.

Нагадаємо, саме за "Селтік" виступає українець Мар'ян Швед, хоча він і не потрапив до заявки клубу на другу частину сезону Ліги Європи.

До слова Українські футболісти в чемпіонаті Бельгії різко зросли в ціні: нові дані Transfermarkt

"Рейнджерс" оштрафували на 10 тисяч євро за кидання сторонніх предметів на поле вболівальниками. А також за те, що один з фанатів вибіг на поле під час матчу проти "Браги".

Варто відзначити, що в цьому матчі "Рейнджерс" програвав вдома 0:2 до 67-ї хвилини. Однак зумів відігратися та виграти 3:2. А на виїзді шотландський клуб мінімально переміг суперника та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Там команда зіграла вже перший матч, поступившись вдома німецькому "Баєру" 1:3. Після цього всі матчі в єврокубках були перенесені на невизначений термін через коронавірус.

Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram