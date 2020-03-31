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УЄФА оштрафував клуб українця за порушення під час матчу Ліги Європи

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"Селтік" оштрафували за затримку матчу Ліги Європи / twitter.com/CelticFC

УЄФА оштрафував два шотландські клуби – "Селтік" та "Рейнджерс" – за порушення під час матчів Ліги Європи.

 

"Селтік" був оштрафований за затримку початку домашнього матчу проти "Копенгагена". Матч розпочався на 10 хвилин пізніше, і закінчився поразкою шотландського клубу 1:3. "Селтік" зобов'язаний заплатити 15 тисяч євро.

Нагадаємо, саме за "Селтік" виступає українець Мар'ян Швед, хоча він і не потрапив до заявки клубу на другу частину сезону Ліги Європи.

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"Рейнджерс" оштрафували на 10 тисяч євро за кидання сторонніх предметів на поле вболівальниками. А також за те, що один з фанатів вибіг на поле під час матчу проти "Браги".

Варто відзначити, що в цьому матчі "Рейнджерс" програвав вдома 0:2 до 67-ї хвилини. Однак зумів відігратися та виграти 3:2. А на виїзді шотландський клуб мінімально переміг суперника та вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи. Там команда зіграла вже перший матч, поступившись вдома німецькому "Баєру" 1:3. Після цього всі матчі в єврокубках були перенесені на невизначений термін через коронавірус. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Мар'ян Швед Ліга Європи Футбол
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