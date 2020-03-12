УЄФА переніс матчі відбору на чемпіонати Європи за участі українських збірних

УЄФА переніс відбірні турніри чемпіонатів Європи серед юнацьких та дівочих збірних. Відтак матчі трьох українських збірних не відбудуться в назначений час.

В УЄФА вирішили перенести усі міні-турніри елітного раунду відбору до чемпіонатів Європи серед команд U-17 та WU-17, U-19 та WU-19, які мають відбутися між 14 березня та 14 квітня 2020 року. Все через поширення вірусу Covid-19 та обмеженнями в Європі через пандемію.

До слова УЄФА оголосила екстрене засідання через коронавірус: Євро-2020 можуть перенести

У цих турнірах мають узяти участь збірні України U-17 (тренер – Олександр Петраков), U-19 (Олег Кузнецов) та WU-17 (Сергій Сапронов). Змагання були заплановані на кінець березня відповідно в Туреччині, Данії та Норвегії.

Коли саме тепер відбудуться ці турніри – поки невідомо.

Через пандемію коронавірусу можуть перенести матчі Євро-2020. В УЄФА також можуть і скасувати матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Частина матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи вже відбулася без глядачів.

Два матчі Ліги Європи – між "Севільєю" та "Ромою", а також "Інтер" – "Хетафе" перенесли на невизначений термін.

Чемпіонат Італії офіційно призупинили. Два тури чемпіонату Іспанії перенесли.

В Україні на час оголошення карантину до 3 квітня усі спортивні заходи відбудуться без глядачів. Частину з них вже скасували.

До слова Коронавірус і спорт – скасовані і перенесені події в режимі онлайн

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