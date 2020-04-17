УЄФА переносить старт нового сезону Ліги чемпіонів
Старт наступного розіграшу Ліги чемпіонів та Ліги Європи буде зміщено в календарі. Перші матчі групових етапів повинні відбутися не раніше жовтня 2020 року.
Як повідомляє Diario Sport, УЄФА планує провести перші матчі групового етапу Ліги чемпіонів-2020/21 у вівторок, 20 жовтня. Лігу Європи планується почати 22 жовтня.
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У нинішньому сезоні груповий етап Ліги чемпіонів стартував 16 вересня.
Кваліфікація євротурнірів почнеться набагато раніше: в кінці липня – початку серпня.
Матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи повинні пройти 13 серпня.
У документі УЄФА, на який посилається видання, сказано, що національні турніри повинні бути завершені до 31 липня.
Це означає, що угоди деяких гравців, які закінчуються 30 червня, потрібно буде продовжити на місяць.
Наразі "Ліверпуль" єдиний клуб, який гарантував собі участь у Лізі чемпіонів сезону 2020/2021.
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14 квіт 2020УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи
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