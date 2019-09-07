УЄФА перерахувала близько 380 мільйонів євро, призначених УАФ, офшорній компанії Ігоря Суркіса

УЄФА перераховувала протягом 15 років близько 380 мільйонів євро, призначених Українській асоціації футболу, офшорної компанії президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Видання отримало в розпорядження записку для внутрішнього користування в УЄФА, яку склав 15 грудня 2016 року один з високопоставлених співробітників організації.

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У записці зазначено, що УЄФА протягом 15 років платила гроші, призначені УАФ, офшорній компанії на Британських Віргінських островах. Компанія називалася Newport Management Limited. У записці підозрюється, що її контролював Ігор Суркіс.

У 2016-му УЄФА відвідувала офіс "Динамо", щоб провести перевірку на відповідність клубу правилам фінансового фейр-плей. Тоді аудитори УЄФА виявили, що клуб фінансується третьою особою через офшори на Британських Віргінських островах – компанією Newport Management Limited.

Гроші УЄФА перераховувалися на той же рахунок, з якого співробітникам "Динамо" виплачувалася зарплата. Усього УЄФА провела платежі з 2002 до 2008 року на суму 50 мільйонів євро та ще близько 400 платежів в період з 2006 до 2016 року на загальну суму 338,6 мільйона євро.

Між компанією Newport Management Limited та УАФ з 1999 року існує агентська угода, вона дає компанії повний контроль над фінансовими операціями асоціації.

Про те, що компанія Newport Management Limited належить Ігорю Суркісу, повідомляється у вироку Вищого суду в Лондоні у 2009 році.

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Der Spiegel звернувся у "Динамо" з проханням прокоментувати цю ситуацію, але у відповідь отримав пояснення, що клуб пройшов численні перевірки з боку податкової служби України, аудиторів УЄФА та інших органів. Також кияни звинуватили видання в порушенні основних етичних принципів журналістики.

Пізніше клуб відповів на другий лист Der Spiegel, відхиливши підозри в незаконному привласненні грошей УЄФА, заявивши, що вони були необґрунтованими й маніпулятивними. Видання хоче провести особисту зустріч з Ігорем Суркісом, але вона буде можлива тільки після повернення президента з відпустки.

В УЄФА підтвердили, що проводили всі платежі для УАФ компанії Newport Management Limited з 1999 до 2016 року. Тільки у 2016 році союз усвідомив, що гроші перераховувалися тією ж компанією, яка належить президенту "Динамо", після чого почав проводити платежі на рахунок УАФ в Україні.

Також є версія, що у 2015-му представник УАФ факсом попросив припинити проводити платежі на рахунок Newport Management Limited. Але факс, швидше за все, залишився без уваги УЄФА, гроші продовжували надсилати компанії Newport Management Limited.

У 2016 році УЄФА отримала письмовий запит від УАФ з проханням надсилати платежі на рахунок у Кіпрі.

Старший брат Ігоря Суркіса Григорій довгий час очолював УАФ, яка раніше називалася Федерація футболу України. Він був главою ФФУ з 2002 до 2012 року.

Також Григорій Суркіс довгий час працював в УЄФА, де з 2013 до 2019 року був віцепрезидентом.