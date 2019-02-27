УЄФА планує покарати донецький "Шахтар" за расизм

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УЄФА планує покарати донецький "Шахтар" за расизм

Дисциплінарний комітет УЄФА відкрив справу проти донецького "Шахтаря" після першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи з "Айнтрахтом". Одне зі звинувачень – у расизмі.

Як йдеться на сайті УЄФА, під час першого матчу з "Айнтрахтом" у Харкові на стадіоні "Металіст" 14 лютого, було виявлені расистські банери. Окрім того, "Шахтарю" загрожує покарання за використання піротехніки під час цього матчу. Відтак "гірникам" загрожує наступний домашній матч у єврокубках без глядачів.

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Також УЄФА розглядає справу і проти "Динамо" після матчу у Києві 21 лютого проти грецького "Олімпіакоса". Киян звинувачують у метанні предметів на поле, використання фаєрів, те, що їх вболівальники вибігли на поле. Також клуб звинуватили у тому, що під час матчу були заблоковані деякі проходи. За ці порушення передбаченні грошові штрафи.

Обидві справи будуть розглядати 28 березня.

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Теги: Спорт Футбол УЄФА Ліга Європи Шахтар Динамо Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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