УЄФА покарала Україну за порушення на матчі проти Сербії у Львові

Дисциплінарний комітет УЄФА прийняв рішення про покарання України за порушення під час кваліфікаційного матчу Євро-2020 проти Сербії 7-го червня на "Арені-Львів". Стадіон уникнув дискваліфікації, однак накладено грошовий штраф.

Порушення зафіксовані по 4 пунктам: піротехніка, викидання предметів на поле, заблоковані сходи, проблеми з освітленням.

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За підсумками розгляду цих порушень УЄФА виніс покарання – Україна зобов'язана виплатити 15 250 євро за піротехніку й заблоковані сходи, інформує сайт УЄФА.

З приводу викидання предметів дисциплінарну справу щодо України закрито.

Як відомо, збірна України розгромила Сербію з рахунком 5:0. Після цього "синьо-жовті" мінімально здолали Люксембург.

"Арена Львів" вже відбувала дискваліфікацію

У2013 році збірній України було заборонено проводити матчі у Львові на стадіоні "Арена-Львів" протягом 5 років – до закінчення відбіркового турніру на чемпіонат світу-2018.

Відповідне рішення прийняв Дисциплінарний комітет ФІФА, розглянувши справу про грубі порушення львівськими вболівальниками на матчі Україна – Сан-Марино, який відбувся 6 вересня 2013 року на "Арені-Львів.

Представники ФАРЕ, які були присутні на матчі у Львові, зафіксували численні порушення з боку українських фанатів – використання піротехнічних засобів, банери із зображенням логотипу дивізії "СС-Галичина", розтяжки з цифрою 88, що означає нацистське вітання, а також мавпячі крики на адресу натуралізованого гравця збірної України бразильця Едмара.

У 2014 році УЄФА виніс рішення щодо порушень у матчі відбору Євро-2016 Україна – Македонія, який відбувся 12 жовтня на "Арені-Львів". УЄФА дискваліфікував сектор арени на один домашній матч збірної, а також оштрафував Асоціацію футболу України на 58 тисяч швейцарських франків.