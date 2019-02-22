УЄФА покарає "Динамо" та "Шахтар" за поведінку вболівальників на матчах Ліги Європи

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Вболівальники ФК "Динамо"
Вболівальники ФК "Динамо" / Апостроф

За підсумками минулих поєдинків 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА завів дисциплінарні справи проти київського "Динамо" і донецького "Шахтаря".

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив, що за підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи "Айнтрахт" – "Шахтар" (4:1) і "Динамо" – "Олімпіакос" (1:0) було відкрито дисциплінарне провадження проти українських команд за поведінку вболівальників обох команд.

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"Шахтар" звинувачується в тому, що вболівальники клубу використовували піротехнічні засоби і вивісили банер расистського змісту.

"Динамо", у свою чергу, може бути покарано через те, що глядачі під час матчу з "Олімпіакосом" кидали предмети на поле і використовували піротехнічні засоби. Також вболівальники блокували проходи на сходах і вибігали на поле.

Обидві справи будуть розглянуті Дисциплінарним комітетом УЄФА 28 березня 2019 року.

"Шахтар" після поразки від "Айнтрахта" припинив боротьбу в Лізі Європи, а "Динамо" завдяки перемозі над "Олімпіакосом" кваліфікувалось до 1/8 фіналу Ліги Європи, де зіграє проти "Челсі".

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Шахтар Динамо УЄФА
Джерело: 24 Канал
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