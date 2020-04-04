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УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відео

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ФК "Шахтар" / Логотип

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) привітав донецький "Шахтар" з 84-річчям.

На своєму офіційному Twitter УЄФА опублікував відео найкращих голів "гірників" в історії.

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"3 квітня 1936 був заснований клуб "Стахановець", який нам зараз відомий під назвою "Шахтар". З Днем народження!", – йдеться у повідомленні.

За свою довгу і насичену історію, донецький клуб завоював чимало трофеїв. У радянський період – чотири Кубка СРСР (1961, 1962 1980, 1983) і Суперкубок СРСР (1984). А з 1991 року гірники виграли 34 титулу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: УЄФА Новини Спорту Шахтар Спорт Футбол
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