УЄФА прийняв рішення у "справі Мораеса"

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Жуніор Мораес
Жуніор Мораес / twitter.com

Дисциплінарний комітет УЄФА розглянув рішення щодо натуралізації українського-бразильського нападника "Шахтаря" Жуніора Мораеса.

За інформацією телеканалів "Футбол 1/2", рішення у справі Мораеса вже ухвалене.

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Також рішення УЄФА направлена до Федерації футболу України (ФФУ), однак, що саме вирішили в УЄФА – не відомо.

За інформацією журналіста Ігоря Циганика, ймовірно, УЄФА оголосить вердикт 3-го травня.

Збірна України ризикує отримати дві технічні поразки – за матчі проти Португалії та Люксембургу, де зіграв Жуніор Мораес. Поки ж "синьо-жовті" мають чотири очки в активі у відборі на Євро-2020.

Скандал щодо натуралізації Жуніора Мораеса?Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла унічию з Португалією. У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Жуніор Мораес
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