УЄФА пропонують альтернативне місце для проведення Євро-2020

Туреччина проявляє бажання самостійно провести чемпіонат Європи з футболу. Турецька сторона начебто вже запропонувала УЄФА провести Євро-2020.

Як повідомляє AS, Туреччина хоче бути єдиною країною, яка прийме чемпіонат Європи. Таким чином, континентальну першість вдасться провести вчасно.

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За інформацією джерела, президент Туреччини Реджеп Ердоган має хороші відносини з президентом УЄФА Александером Чеферіном.

Втім, видання зазначає, що Туреччині навряд чи вдасться вибороти право прийняти турнір, адже УЄФА має намір перенести Євро-2020.

Як аргумент на свою користь Туреччина наводить статистику за кількістю заражених коронавірусом. Наразі у Туреччині підтверджено 18 випадків зараження.

Туреччина програє всі заявки на великі турніри

Туреччина зазнала декількох невдач у боротьбі за великі турніри. У 2008 році спільна заявка Туреччини та Греції не отримала право провести Євро-2008.

Згодом Туреччина програла Польщі та Україні право провести Євро-2012. Також в УЄФА віддали перевагу Франції у боротьбі з Туреччиною за проведення Євро-2016.

Разом з тим, Туреччина зазнала невдачі у праві Стамбула провести матчі Євро-2020. Як відомо, турнір відбудеться у 12 країнах Європи.

Туреччина програла боротьбу за право провести Олімпійські ігри 2020.

Остання поразка Туреччини – це право провести Євро-2024. Турнір відбудеться у Німеччині.

Натомість Стамбул отримав право провести фінал Ліги чемпіонів 2020.

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Доля Євро-2020 визначиться 17 березня. У вівторок УЄФА проведе екстрене засідання. Очікується, що турнір перенесуть на 2021 рік.

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