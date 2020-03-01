УЄФА проведе екстрене засідання з питання загрози Євро-2020 у зв'язку з коронавірусом
Виконавчий комітет УЄФА в понеділок, 2 березня, проведе засідання, присвячене питанням коронавіруса і майбутнього Євро-2020.
Побоювання з приводу проведення чемпіонату Європи виникли після того, як в Італії був перенесений ряд матчів чемпіонату, повідомляє AS.
До теми: Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати
Цього року Євро повинен пройти в 12 різних країнах. Якщо загроза епідемії буде зберігатися або придбає масштаб пандемії, проведення чемпіонату Європи буде під загрозою. Переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем в боротьбі з вірусом.
УЄФА стежить за ситуацією з коронавірусом, але поки не планує скасування чемпіонату.
Столиця Італії Рим повинна прийняти чотири матчі Євро-2020. Континентальна першість пройде з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.
Перенести чи скасувати?
Головне питання – якщо ж епідемія коронавірусу не піде на спад, як поступлять в УЄФА – перенесуть змагання чи взагалі скасують. Поки організатори не говорять про це, хоча мали б відпрацьовувати запасні варіанти. Навряд чи вдасться перенести змагання на пізніший термін – в Європі стартує новий футбольний сезон. Скасувати теж не вихід – це потягне за собою чималі фінансові втрати для організаторів.
У яких містах відбудеться Євро-2020?
Амстердам (Нідерланди)
Баку (Азербайджан)
Більбао (Іспанія)
Бухарест (Румунія)
Будапешт (Угорщина)
Копенгаген (Данія)
Дублін (Ірландія)
Глазго (Шотландія)
Лондон (Англія)
Мюнхен (Німеччина)
Рим (Італія)
Санкт-Петербург (Росія)
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