УЄФА проведе екстрене засідання з питання загрози Євро-2020 у зв'язку з коронавірусом

Виконавчий комітет УЄФА в понеділок, 2 березня, проведе засідання, присвячене питанням коронавіруса і майбутнього Євро-2020.

Побоювання з приводу проведення чемпіонату Європи виникли після того, як в Італії був перенесений ряд матчів чемпіонату, повідомляє AS.

До теми: Загроза скасування Євро-2020 через коронавірус: все, що варто знати

Цього року Євро повинен пройти в 12 різних країнах. Якщо загроза епідемії буде зберігатися або придбає масштаб пандемії, проведення чемпіонату Європи буде під загрозою. Переїзди уболівальників між країнами можуть істотно додати проблем в боротьбі з вірусом.

УЄФА стежить за ситуацією з коронавірусом, але поки не планує скасування чемпіонату.

Столиця Італії Рим повинна прийняти чотири матчі Євро-2020. Континентальна першість пройде з 12 червня по 12 липня в 12 країнах Європи.

Перенести чи скасувати?

Головне питання – якщо ж епідемія коронавірусу не піде на спад, як поступлять в УЄФА – перенесуть змагання чи взагалі скасують. Поки організатори не говорять про це, хоча мали б відпрацьовувати запасні варіанти. Навряд чи вдасться перенести змагання на пізніший термін – в Європі стартує новий футбольний сезон. Скасувати теж не вихід – це потягне за собою чималі фінансові втрати для організаторів.

У яких містах відбудеться Євро-2020?

Амстердам (Нідерланди)

Баку (Азербайджан)

Більбао (Іспанія)

Бухарест (Румунія)

Будапешт (Угорщина)

Копенгаген (Данія)

Дублін (Ірландія)

Глазго (Шотландія)

Лондон (Англія)

Мюнхен (Німеччина)

Рим (Італія)

Санкт-Петербург (Росія)