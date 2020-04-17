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УЄФА проведе засідання через зупинку європейських ліг

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УЄФА проведе засідання через зупинку європейських ліг / uefa

23 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА. Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції і в ній візьме участь президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.

Як повідомили в УЄФА, на зустрічі обговорюватиметься стан справ у європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу.

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Засідання пройде за підсумками інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-и національних асоціацій УЄФА, яка відбудеться 21 квітня.

Обидві зустрічі будуть присвячені стану справ в європейських та національних змаганнях.

На одній з попередніх відеоконференцій УЄФА було вирішено перенести Євро-2020 на 2021 рік.

В УЄФА також прийняли рішення перенести матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.

Окрім того, організація перенесла дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також європейські футбольні ліги закликали не завершувати сезони достроково.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол УЄФА Новини Спорту
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