УЄФА проведе засідання через зупинку європейських ліг
23 квітня відбудеться засідання Виконкому УЄФА. Зустріч відбудеться у форматі відеоконференції і в ній візьме участь президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко.
Як повідомили в УЄФА, на зустрічі обговорюватиметься стан справ у європейському футболі на тлі спалаху коронавірусу.
Читайте також Ліга чемпіонів: УЄФА прийняв несподіване рішення щодо дати завершення турніру
Засідання пройде за підсумками інформаційної наради з генеральними секретарями всіх 55-и національних асоціацій УЄФА, яка відбудеться 21 квітня.
Обидві зустрічі будуть присвячені стану справ в європейських та національних змаганнях.
На одній з попередніх відеоконференцій УЄФА було вирішено перенести Євро-2020 на 2021 рік.
В УЄФА також прийняли рішення перенести матчі плей-офф Євро-2020 та Лігу націй.
Окрім того, організація перенесла дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Також європейські футбольні ліги закликали не завершувати сезони достроково.
-
14 квіт 2020УЄФА змінює формат Ліги чемпіонів та Ліги Європи
-
-
-
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
В Усика підтвердили нове місце бою з Чісороюсьогодні , 11:59
-
Ексфутболіст "Динамо" не відкидає переходу в "Шахтар"сьогодні , 09:48
-
Як і де можна займатися спортом під час карантинусьогодні , 10:57
-
Українські легкоатлети не отримають щорічну фінансову допомогусьогодні , 12:32
-
Один з найкращий нападників УПЛ прокоментував інтерес "Динамо"сьогодні , 11:28
-
Шевченко може очолити "Челсі", дати фіналів єврокубків та інші новини спорту 16 квітнясьогодні , 08:05