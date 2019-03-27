УЄФА розпочала розслідування проти України через натуралізацію Жуніора Мораеса

Після протесту, поданого Федерацією футболу Люксембургу та Португальською федерацією футболу, УЄФА відкрила дисциплінарні провадження проти України. Причина – участь у матчах за збірну України Жуніора Мораеса.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора Мораеса у матчах за збірну України. Спочатку технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років. Згодом цю ідею вирішили використати й у Федерації футболу Люксембургу.

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Протест був поданий до Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА, йдеться на сайті організації. Саме на одному найближчих засідань й буде розглянуто це питання. Однак його дата поки невідома.

Жуніор Мораес отримав українське громадянство 15 березня. Однак про це стало відомо лише 18 березня. І вже 19 березня Жуніор Мораес отримав виклик до табору національної збірної. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня. У першому Україна зіграла у нічию з Португалією . У другому українці виграли у Люксембургу завдяки автоголу вже у доданий арбітром час.

Мораес перейшов до донецького "Металурга" влітку 2017 року. І до зими 2017 року виступав за українські клуби – "Металург" та "Динамо". Однак в лютому 2017 року футболіст перейшов в оренду в китайський "Тяньцзінь Цюаньцзянь". У Китаї Мораес провів чотири місяці. Влітку 2017 року він повернувся до "Динамо", а через рік перейшов до донецького "Шахтаря".

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В даному випадку все залежить від того, як УЄФА трактуватиме положення "безперервно", з огляду на чотиримісячне відлучення Жуніора Мораеса в оренду в китайський клуб. Україні ж загрожуватиме технічна порказка у цих матчах. Відтак по три очки зароблять збірні Португалії та Люксембургу. Останні стануть лідером групи з шістьма очками. Португальці ж матимуть чотири очки та будуть на другому місці. Поки ж лідером групи B є збірна України, яка набрала чотири очки у двох матчах проти цих команд.