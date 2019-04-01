УЄФА слідом за "Шахтарем" покарав "Динамо" закриттям трибун

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УЄФА покарав "Динамо"
УЄФА покарав "Динамо" / Фото з відкритих джерел

УЄФА виніс рішення по матчу "Динамо" – "Олімпіакос" (1:0), який відбувся в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Кияни були покарані за дії вболівальників.

Дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Динамо" частковим закриттям трибун стадіону (сектора 41-62) в наступному домашньому поєдинку киян під егідою організації.

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Також "Динамо" має на трибунах повісити банер з написом "#EqualGame" і логотипом УЄФА на ньому.

У матчі з "Олімпіакосом" вболівальники "Динамо" кидали на поле сторонні предмети, запалювали фаєри, вибігали на поле, а також блокували сходи.

Більше того, найближчим часом УЄФА розгляне ще одну скаргу, подану "Челсі" про расистські образи на адресу Каллума Хадсона-Одої під час матчу в Києві з "Динамо".

Спорт 24 писав, що Дисциплінарний комітет УЄФА також покарав "Шахтар" частковим закриттям трибун стадіону "Металіст" через расистську поведінку фанатів на матчі Ліги Європи проти "Айнтрахту".

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Теги: Футбол Спорт Ліга Європи Новини Спорту Динамо
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