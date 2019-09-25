УЄФА створив новий клубний турнір: все що варто про нього знати

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Новий турнір УЄФА
Новий турнір УЄФА

В УЄФА вирішили створити новий клубний турнір. Він стане третім в Європі – після Ліги чемпіонів та Ліги Європи. При цьому він вплине і на два попередні турніри.

Новий турнір отримав назву Europa Conference League. Стартує він із сезону 2021 року. І діятиме за тією ж схемою, що і Ліга чемпіонів та Ліга Європи – груповий турнір і раунди плей-офф.

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Передбачено, що на груповій стадії виступлять 32 команди (вісім груп по чотири клуби). В 1/8 фіналу виступлять переможці своїх груп. Ще вісім команд, які займуть другі місця, за право зіграти в 1/8 фіналу змагатимуться з командами, які зайняли треті місця в групах Ліги Європи. Вони зіграють свої матчі перед 1/8 фіналу.

Загалом же заплановано, що команди за 15 ігрових днів зіграють 141 матч. Відбуватимуться вони у четвер. Початок матчів о 19:45 та 22:00. В цей час зараз відбуваються матчі Ліги Європи.

Фінали всіх клубних турнірів будуть проводитися на одному тижні: в середу новий турнір, у четвер – Ліга Європи та у суботу – Ліга чемпіонів. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

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Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз.

Зазначається, що протягом 2021-2024 років формат Ліги Європи приведуть у відповідність з форматом нового турніру.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол УЄФА
Джерело: 24 Канал
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