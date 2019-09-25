УЄФА створив новий клубний турнір: все що варто про нього знати

В УЄФА вирішили створити новий клубний турнір. Він стане третім в Європі – після Ліги чемпіонів та Ліги Європи. При цьому він вплине і на два попередні турніри.

Новий турнір отримав назву Europa Conference League. Стартує він із сезону 2021 року. І діятиме за тією ж схемою, що і Ліга чемпіонів та Ліга Європи – груповий турнір і раунди плей-офф.

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Передбачено, що на груповій стадії виступлять 32 команди (вісім груп по чотири клуби). В 1/8 фіналу виступлять переможці своїх груп. Ще вісім команд, які займуть другі місця, за право зіграти в 1/8 фіналу змагатимуться з командами, які зайняли треті місця в групах Ліги Європи. Вони зіграють свої матчі перед 1/8 фіналу.

Confirmed: The name of the third UEFA club competition will be UEFA Europa Conference League.



The new competition will start in 2021 and is aimed at giving more clubs in more countries a chance to participate in European football. #UEFAExCo — UEFA (@UEFA) September 24, 2019

Загалом же заплановано, що команди за 15 ігрових днів зіграють 141 матч. Відбуватимуться вони у четвер. Початок матчів о 19:45 та 22:00. В цей час зараз відбуваються матчі Ліги Європи.

Фінали всіх клубних турнірів будуть проводитися на одному тижні: в середу новий турнір, у четвер – Ліга Європи та у суботу – Ліга чемпіонів. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.

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Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз.

Зазначається, що протягом 2021-2024 років формат Ліги Європи приведуть у відповідність з форматом нового турніру.