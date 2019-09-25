УЄФА створив новий клубний турнір: все що варто про нього знати
В УЄФА вирішили створити новий клубний турнір. Він стане третім в Європі – після Ліги чемпіонів та Ліги Європи. При цьому він вплине і на два попередні турніри.
Новий турнір отримав назву Europa Conference League. Стартує він із сезону 2021 року. І діятиме за тією ж схемою, що і Ліга чемпіонів та Ліга Європи – груповий турнір і раунди плей-офф.
Читайте також: Збірна України в Лізі націй: дати матчів та ймовірні суперники
Передбачено, що на груповій стадії виступлять 32 команди (вісім груп по чотири клуби). В 1/8 фіналу виступлять переможці своїх груп. Ще вісім команд, які займуть другі місця, за право зіграти в 1/8 фіналу змагатимуться з командами, які зайняли треті місця в групах Ліги Європи. Вони зіграють свої матчі перед 1/8 фіналу.
Загалом же заплановано, що команди за 15 ігрових днів зіграють 141 матч. Відбуватимуться вони у четвер. Початок матчів о 19:45 та 22:00. В цей час зараз відбуваються матчі Ліги Європи.
Фінали всіх клубних турнірів будуть проводитися на одному тижні: в середу новий турнір, у четвер – Ліга Європи та у суботу – Ліга чемпіонів. Переможець нового турніру отримає путівку в наступний розіграш Ліги Європи.
Читайте також: Санкт-Петербург прийме фінал Ліги чемпіонів 2020/21, Харкову не дали матч за Суперкубок УЄФА
Новий турнір гарантує, що на груповому етапі єврокубків будуть представлені щонайменше 34 асоціації (зараз мінімум 26). Всі асоціації збережуть ті ж сумарні квоти, що зараз.
Зазначається, що протягом 2021-2024 років формат Ліги Європи приведуть у відповідність з форматом нового турніру.
Вибір редакції
-
Це було неймовірно: чому нам варто подякувати збірній України з волейболу за Євро-2019сьогодні , 11:35
-
Україна у наднапруженому матчі поступилася Сербії у чвертьфіналі волейбольного Євро-201924 вересня , 23:51
-
Санкт-Петербург прийме фінал Ліги чемпіонів 2020/21, Харкову не дали матч за Суперкубок УЄФА24 вересня , 21:08