УЄФА створює новий турнір – літня Ліга чемпіонів
Керівництво УЄФА розробило деталі нового єврокубкового турніру для клубів. Новий турнір буде базуватись на основі Міжнародного кубка чемпіонів.
Як повідомляє Daily Mail, УЄФА та американська компанія Relevent Sport вже ведуть переговори про проведення нового клубного турніру – літня Ліга чемпіонів, який планується провести влітку 2021 року.
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УЄФА готовий підтримати нове літнє змагання у стилі Ліги чемпіонів. Змагання будуть відбуватись у США.
Додамо, що компанія Relevent Sport є організатором Міжнародного кубка чемпіонів, який перший раз відбувся ще у 2013 році, участь брало вісім команд.
Найбільше перемог у Міжнародному кубку чемпіонів у активі мадридського "Реалу" (три титули). Чинним володарем Міжнародного кубка чемпіонів є португальська "Бенфіка".
Що відомо про літню Лігу чемпіонів
- Контракт планується підписати на 8 років.
- Проєкт змагань був уже представлений декільком клубам англійської Прем'єр-ліги.
- Керівництво вже представило проєкт клубам, які є лідерами англійської Прем'єр-ліги: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Ліверпуль" і "Тоттенхем" вже дали свою згоду, назвавши суми, які вони хотіли б отримати за участь в змаганні.
- Наступні роки турнір може відбутись у Азії.
- Клуби будуть зобов’язані виставляти основний склад, де це буде можливо.
- Планується розширення переліку клубів, щоб включити до турніру команди з Південної Америки.