УЄФА суворо покарав "Динамо" за поведінку вболівальників на матчі Ліги Європи

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Динамо – Челсі
Динамо – Челсі

"Динамо" оштрафовано на 60 тисяч євро за ряд порушень в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі".

Про це повідомляє офіційно сайт УЄФА.

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Кияни зобов'язані будуть заплатити серйозну суму за такі порушення:

  • використання піротехніки;
  • вибігання фанатів на поле;
  • використання лазерних вказівок фанатами;
  • кидання предметів;
  • проблеми з екіпіровкою у "Динамо";
  • блокування проходів стадіону.

Нагадаємо, що "Динамо" програло в домашній зустрічі 0:5, а загальний рахунок поразки від "Челсі" за сумою двох ігор – 0:8.

Раніше Спорт 24 писав, що також за підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи "Айнтрахт" – "Шахтар" (4:1) і "Динамо" – "Олімпіакос" (1:0) було відкрито дисциплінарне провадження проти українських команд за поведінку вболівальників обох команд.

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Теги: Спорт Футбол Динамо Ліга Європи Челсі Новини Спорту
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