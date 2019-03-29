УЄФА суворо покарав "Шахтар" за прояв расизму під час матчу з "Айнтрахтом"

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УЄФА покарав "Шахтар"
УЄФА покарав "Шахтар" / Фото з відкритих джерел

УЄФА покарав "Шахтар" за расистську поведінку вболівальників на матчі Ліги вропи з "Айнтрахтом" 14 лютого.

УЄФА вирішив закрити частину трибун під час наступного єврокубкового матчу на домашній арені "гірників". Зокрема, мова йде про закриття 13-го сектора північної трибуни через расистські вигуки, повідомляє прес-служба союзу.

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Також "Шахтар" оштрафований на 10 тисяч євро через використання фанатами піротехніки. Окрім того, "Шахтар" має повісити на трибунах стадіону банер із написом #EqualGame і логотипом УЄФА.

Як відомо, "Шахтар" програв "Айнтрахту" за сумою двох зустрічей (2:2, 1:4) і покинув Лігу Європи на стадії 1/16 фіналу.

Спорт 24 писав, що "Шахтар" втратив Ісмаїлі через травму у товариському матчі з "Олімпіком".

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Теги: Спорт Футбол
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