УЄФА відкрив справу через поведінку вболівальників на матчі Україна – Сербія у Львові

УЄФА відкрив дисциплінарну справу щодо збірної України через поведінку вболівальників на матчі групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Сербією.

Українська сторона звинувачується у використанні на стадіоні піротехніки, киданні предметів на поле, блокування сходових проходів і поганому освітлення арени.

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Всі вищезгадані порушення 18 липня розгляне дисциплінарний комітет УЄФА, повідомляє сайт організації.

Матч пройшов 7 червня на "Арені Львів". Україна перемогла Сербію з розгромним рахунком 5:0.

10-го червня на "Арені-Львів" відбувся матч Україна – Люксембург, в якому господарі здобули мінімальну перемогу.

Яке покарання загрожує збірній України?

Зазвичай УЄФА карає грошовим штрафом та частковим закриттям трибун на матч збірної (який саме матч – обирає організація).