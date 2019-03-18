УЄФА відкрив справу проти Роналду

Зірковий нападник італійського "Ювентуса" Кріштіану Роналду може зіткнутися з санкціями УЄФА через поведінку після закінчення матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Атлетіко".

Щодо португальського футболіста було відкрито дисциплінарну справу, повідомляє прес-служба організації.

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Підсумки розслідування будуть оголошені 21 березня.

Як відомо, Роналду після матчу з "Атлетіко" повторив жест головного тренера "матрацників" Дієго Сімеоне, який під час першої зустрічі після голу своєї команди схопився руками за область паху, а потім повернувся до трибун. За цей жест дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував аргентинського фахівця на 20 тис. євро.

Cristiano Ronaldo provoca e repete gesto obsceno de Simeone após classificação da Juventushttps://t.co/mggP4L5dA7 pic.twitter.com/d9RIECfsuR — globoesportecom (@globoesportecom) 12 марта 2019 г.

Зазначимо, що "Ювентус" переміг "Атлетіко" 3:0 завдяки хет-трику Роналду. Таким чином туринці пробилися до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, де зіграють проти "Аяксу".

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