УЄФА виніс покарання Роналду за непристойний жест у матчі Ліги чемпіонів

Зірковий форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду уник дискваліфікації через непристойний жест в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Після свого третього гола у ворота "матрацників" Роналду зобразив жест, схожий на той, який раніше показав головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

У свою чергу, Сімеоне здійснив свій "жест з яйцями" під час першого матчу, святкуючи другий гол у ворота "Ювентуса". Після гри він заявив, що таким чином хотів показати, що у його команди є характер і запевнив, що нікого не хотів образити.

Як і Сімеоне, Роналду буде оштрафований, але уникне дискваліфікації. Дисциплінарний комітет УЄФА не відсторонив гравця від матчів.

Поєдинок "Ювентус" – "Атлетіко" завершився з рахунком 3:0 на користь підопічних Массіміліано Алегрі, а сам Роналду оформив хет-трик. За сумою двох матчів (3:2) італійці пробилися до чвертьфіналу, де зіграють з амстердамським "Аяксом".

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Кріштіану Роналду в нинішньому сезоні зіграв 36 матчів за "Ювентус" у всіх турнірах, відзначившись при цьому 24 голами і 10 асистами.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" зіграє проти "Аякса". Матчі відбудуться 10-го і 16 квітня.

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