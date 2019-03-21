УЄФА виніс покарання Роналду за непристойний жест у матчі Ліги чемпіонів

77 Читать новость на русском
Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / Фото з відкритих джерел

Зірковий форвард туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду уник дискваліфікації через непристойний жест в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського "Атлетіко".

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Читайте також: Роналду пожертвував "Ювентусом" заради матчу з Україною: як це вплине на гру в Лісабоні

Після свого третього гола у ворота "матрацників" Роналду зобразив жест, схожий на той, який раніше показав головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне.

У свою чергу, Сімеоне здійснив свій "жест з яйцями" під час першого матчу, святкуючи другий гол у ворота "Ювентуса". Після гри він заявив, що таким чином хотів показати, що у його команди є характер і запевнив, що нікого не хотів образити.

Як і Сімеоне, Роналду буде оштрафований, але уникне дискваліфікації. Дисциплінарний комітет УЄФА не відсторонив гравця від матчів.

Поєдинок "Ювентус" – "Атлетіко" завершився з рахунком 3:0 на користь підопічних Массіміліано Алегрі, а сам Роналду оформив хет-трик. За сумою двох матчів (3:2) італійці пробилися до чвертьфіналу, де зіграють з амстердамським "Аяксом".

Читайте також: Роналду неоднозначно відреагував на поразку в Лізі чемпіонів від "Атлетіко"

Кріштіану Роналду в нинішньому сезоні зіграв 36 матчів за "Ювентус" у всіх турнірах, відзначившись при цьому 24 голами і 10 асистами.

В 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Ювентус" зіграє проти "Аякса". Матчі відбудуться 10-го і 16 квітня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Що буде з Україною, якщо Росія перерве транзит газу
сьогодні
6157
Теги: Спорт Футбол Кріштіану Роналду Дієго Сімеоне Ювентус Атлетіко Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
сьогодні 20:41 Збірна України посіла 7-е місце в Кубку націй, Віттоцці здобула Малий кришталевий глобус
5
Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
сьогодні 18:00 Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"
Михайло Гема 137
Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
сьогодні 15:09 Сербський футболіст ледь не відірвав ногу партнеру Зінченка: моторошне відео
703
Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
сьогодні 14:16 Усик провів дуже незвичне тренування на водоймі: захоплююче відео
1544
Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео
сьогодні 12:10 Коноплянка кумедно потролив Маліновського в туалеті: відео
886
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук