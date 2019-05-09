УЄФА визначила претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів

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Найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів
Найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів / Getty Images

УЄФА назвала претендентів на звання найкращого гравця за підсумками півфінальних матчів Ліги Чемпіонів.

У числі претендентів – гравці "Ліверпуля" Жоржиньйо Вейналдум і Трент Александер-Арнольд, а також півзахисники "Тоттенхема" Лукас Моура і Мусса Сіссоко.

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Нагадаємо, що Вейналдум оформив дубль в матчі з "Барселоною", на рахунку Александер-Арнольда феноменальна гольова подача з кутового в поєдинку з "синьо-гранатовими", Моура оформив хет-трик у грі з "Аяксом", а Сіссоко був найактивнішим у складі " шпор "в обороні і відборі м'яча.

У фіналі Ліги чемпіонів зіграють дві англійські команди – "Ліверпуль" та "Тоттенхем". Це вперше з 2008 року два англійські клуби розіграють головний клубний трофей Старої Європи.

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Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів ФК Ліверпуль Тоттенхем
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