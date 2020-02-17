УЄФА вручатиме нову індивідуальну нагороду у Лізі чемпіонів

УЄФА оголосив про створення нового призу для футболістів, які беруть участь в Лізі чемпіонів.

Після кожної гри плей-офф у Лізі чемпіонів буде вручатися нагорода найкращому гравцеві матчу. Визначати лауреатів будуть технічні спостерігачі УЄФА на стадіоні.

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Після фінального свистка футболіст отримає нагороду на знак визнання його ролі у вирішальних епізодах, тактичної зрілості, винахідливості, натхнення, видатної техніки і вірності принципам фейрплей.

Серед технічних оглядачів УЄФА на матчах 1/8 фіналу будуть колишні зірки, які славилися на вищому рівні європейського футболу:

Паккі Боннер (колишній воротар збірної Ірландії. Провів понад 600 матчів за "Селтік" (1978-1998).

Айтор Каранка (колишній центральний захисник "Атлетика" і "Реала". До недавнього часу працював тренером в Англії)

Роббі Кін (рекордсмен збірної Ірландії за матчами (146) і голами (68).

Космін Контра (колишній правий захисник "Мілана", "Атлетіко" і збірної Румунії. Тренував збірну Румунії (2017-2019).

Роберто Мартінес (нинішній тренер збірної Бельгії. Успішно працював в Англії зі "Суонсі", "Віганом" і "Евертоном").

Хінес Мелендес (Авторитетний юнацький тренер, вигравав зі збірною Іспанії чемпіонати Європи U17 та U19).

Філ Невілл (колишній захисник і півзахисник "Манчестер Юнайтед" і збірної Англії. Нинішній тренер жіночої збірної Англії)

Віллі Руттенштайнер (австрійський тренер і функціонер, нинішній спортивний директор збірної Ізраїлю).

Гарет Саутгейт (тренер збірної Англії з 2016 року. Колишній захисник і півзахисник збірної Англії (1995-2004).

Матчі плей-офф Ліги чемпіонів стартують 18 лютого. Прогноз букмекерів вже відомий на матч "Атлетіко" – "Ліверпуль" та "Боруссія" Д – ПСЖ.