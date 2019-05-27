УЄФА заборонила "Арсеналу" провести акцію підтримки на адресу Мхітаряна в фіналі Ліги Європи

Футболісти "Арсеналу" не зможуть підтримати Генріха Мхітаряна в фінальному матчі Ліги Європи проти "Челсі".

Команда Унаї Емері хотіла вийти на розминку перед грою в футболках з прізвищем Мхітаряна на спині. В УЄФА виступили проти проведення подібної акції, повідомляє Daily Mail.

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В УЄФА заявили, що подібні дії заборонені правилами. Ігрові комплекти, а також інші види футболок (для розминки або для потенційних переможців матчу) необхідно стверджувати і оговорювати завчасно.

Вся справа в тому, що Генріх Мхітарян – вірменин, а між Азербайджаном та Вірменією немає дипломатичних відносин через тривалий конфлікт у Нагірному Карабасі. Відтак гравець не може отримати візу для поїздки в Азербайджан, хоча в УЄФА обіцяли надати підтримку у цьому питанні.

Мхітарян вже не впреше пропускає матчі своєї команди в Азербайджані. У 2015 році, коли він виступав за дортмундську "Боруссію", він не зіграв матч Ліги Європи проти "Габали". А вже у 2018 році він пропустив матч "Арсеналу" проти "Карабаху" на виїзді.

Фінал Ліги Європи між "Арсеналом" і "Челсі" відбудеться в Баку, 29 травня, а старт зустрічі відбудеться о 22:00 за київським часом.

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